Jannik Sinner es el número uno del mundo del tenis tras victoria en el Masters de París

El tenista italiano Jannik Sinner se convirtió en el nuevo número uno del ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Él desbancó al español Carlos Alcaraz, tras la actualización oficial publicada este miércoles 5 de noviembre. Sinner, de 24 años, alcanzó la cima con 11.500 puntos, mientras que Alcaraz, de 22, descendió a la segunda posición con 11.250 puntos.

Este cambio se produjo inmediatamente después de que Sinner conquistara el Masters 1000 de París el martes 4 de noviembre. Se trata de un torneo clave en el circuito que otorga puntos decisivos en la recta final de la temporada. El ascenso de Sinner responde directamente a su triunfo en la capital francesa, donde derrotó en la final al ruso Daniil Medvedev por 6-4, 7-5.

Esta victoria no solo le aseguró el título del evento –su segundo Masters 1000 del año, tras Indian Wells– sino que también le permitió acumular los 1.000 puntos necesarios para superar a Alcaraz en el escalafón. El Masters de París, disputado en el Palacio de Deportes Pierre de Coubertin, reunió a los mejores jugadores del mundo. Durante una semana se vivió una alta competencia, con duelos intensos que definieron las posiciones finales.

Jannik Sinner y su temporada excepcional

Jannik Sinner, oriundo de San Candido en el norte de Italia, ha protagonizado una temporada excepcional que lo posiciona como el jugador más consistente del 2025. Con 72 victorias y solo 12 derrotas, el italiano ha ganado seis títulos ATP este año, incluyendo Grand Slams como el Abierto de Australia y Roland Garros. Su ranking previo lo ubicaba en el segundo lugar, a solo 200 puntos de Alcaraz, lo que hacía previsible llegar a ser el número 1.

“Es un sueño que se hace realidad, pero el trabajo continúa”, declaró Sinner tras la final, según el comunicado oficial de la ATP. Este logro lo convierte en el primer italiano en liderar el ranking mundial desde que se creara en 1973, marcando un hito para el tenis transalpino. Por su parte, Carlos Alcaraz, de Elche, España, no participó en el Masters de París debido a una lesión en el tobillo derecho que lo obligó a retirarse de la fase de grupos.

Dominador en los últimos tres años

A pesar de ello, el murciano mantiene un año sólido con cuatro Grand Slams en su palmarés –dos en 2025: Wimbledon y el US Open– y un total de 10 mil puntos acumulados en eventos previos. Alcaraz, quien asumió el número uno por primera vez en septiembre de 2022, a los 19 años, ha sido el dominador del circuito en los últimos tres años, con una rivalidad que ha elevado el nivel del tenis masculino.

Esta dupla ha protagonizado finales memorables, como la del US Open 2022, donde Alcaraz se impuso en cinco sets. El impacto de este cambio en el ranking ATP se extiende más allá de los puntos: Sinner ahora llega como cabeza de serie número uno a las ATP Finals, el torneo que cierra la temporada. Dicho torneo reúne a los ocho mejores jugadores en un round-robin. Allí, se enfrentará a rivales como Novak Djokovic, tercer clasificado con 9.800 puntos, y Alexander Zverev, cuarto con 7.200.

El Abierto de Australia será en enero

La ATP, que actualiza su escalafón todos los lunes –excepto en casos excepcionales como este–, utiliza un sistema de 52 semanas rodante que premia la consistencia semanal. En contexto histórico, el tenis italiano vive un renacimiento con Sinner a la cabeza, respaldado por figuras como Matteo Berrettini y Lorenzo Musetti en el top 20. Mientras, España sigue contando con Alcaraz como su estandarte, sucesor de leyendas como Rafael Nadal y Carlos Moyá.

Este duelo por el número uno subraya la juventud que domina el circuito: ambos jugadores nacidos post-2000 representan el 40% de las victorias en torneos Masters este año. La transición al liderazgo de Jannik Sinner podría influir en el calendario 2026, con mayor exposición en eventos como el Abierto de Australia en enero.

Para los aficionados, esta rivalidad promete más capítulos, consolidando palabras clave como “ranking ATP 2025” y “Sinner vs Alcaraz” en las búsquedas globales de tenis. La ATP confirmó que la próxima actualización será el 11 de noviembre, tras las primeras rondas de las Finals.