Hace 4 meses
Deportes
Tenis

Jannik Sinner vence a Cerúndolo en París y se acerca a Carlos Alcaraz en el ranking

Jannik Sinner derrotó a Francisco Cerúndolo en octavos del Masters 1000 de París, sumando puntos claves para acercarse al número uno del mundo en el ranking ATP.
Jannik Sinner avanza a cuartos de final en París y se acerca a Carlos Alcaraz.
Jannik Sinner avanza a cuartos de final en París y se acerca a Carlos Alcaraz.

Redacción ED.

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Jannik Sinner, número dos del mundo y tenista italiano de 24 años, derrotó a Francisco Cerúndolo 7-5, 6-1 el 29 de octubre de 2025 en París, clasificándose para los cuartos de final del Masters 1000 y fortaleciendo sus opciones de alcanzar la cima del ranking ATP en esta última etapa del año.

El Masters 1000 de París ha sido testigo de un Sinner en gran forma, que con una sólida actuación ante el argentino Cerúndolo aseguró su pase a los cuartos de final tras vencerlo con parciales de 7-5 y 6-1.

El partido, disputado este 30 de octubre, mostró un primer set reñido donde el bonaerense forzó al italiano, pero terminó cediendo en el último juego. En la segunda manga, Sinner demostró su superioridad y cerró rápido el encuentro en una hora y 25 minutos.

Con esta victoria, el tenista de 24 años mantiene una racha de 22 triunfos en torneos bajo techo. Llega a la capital francesa tras ganar el torneo de Viena, donde derrotó en la final a Alexander Zverev. Este avance a cuartos representa un hito para Sinner, pues hasta ahora el Masters 1000 de París era el único gran torneo en el que no había alcanzado estas instancias.

Próximo rival y contexto deportivo

En cuartos de final, Sinner se enfrentará al estadounidense Ben Shelton, quinto favorito del torneo, que logró su clasificación tras vencer al ruso Andrei Rublev. Contra Shelton, Sinner suma cinco victorias previas, incluyendo dos en la temporada actual en el Abierto de Australia y Wimbledon, Grand Slams ganados por el italiano.

Además del avance deportivo, Sinner sumó 100 puntos más al ranking ATP, alcanzando un total de 10,700 unidades, quedando a solo 550 puntos del actual número uno, Carlos Alcaraz. El español, que fue eliminado temprano del torneo, ve cómo el italiano acecha su posición en la cima.

Desafíos por delante

Para que Sinner alcance el codiciado primer puesto, la condición es clara: debe coronarse campeón en París. Si logra levantar el trofeo el próximo domingo, llegará a las ATP Finals en Turín como nuevo líder mundial del tenis.

Por su parte, el argentino Francisco Cerúndolo finalizó su actuación en el torneo y no participará en las próximas citas en Metz ni Atenas. Cerúndolo se despide de París con 2,085 puntos en el ranking, manteniendo la vigésima primera posición.

