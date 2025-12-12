Japón emite una nueva alerta de tsunami tras un sismo de magnitud 6,7 frente a las costas de Aomori

Las autoridades de Japón emitieron este viernes una alerta de tsunami tras registrarse un sismo de magnitud 6,7 frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el norte del país, debido al riesgo de olas en zonas costeras cercanas.

La Agencia Meteorológica de Japón confirmó que el sismo se produjo a las 11h44 (hora local) y tuvo su epicentro frente a la costa de Aomori, a una profundidad aproximada de 20 kilómetros. Tras el movimiento telúrico, se activaron protocolos de emergencia ante la posibilidad de que se generaran olas de gran tamaño en áreas del norte del archipiélago.

Según el organismo, las costas de la isla de Hokkaido, así como las prefecturas de Iwate y Miyagi, se encuentran dentro de las zonas que podrían verse afectadas por el fenómeno. Las autoridades instaron a la población costera a mantenerse atenta a la información oficial y a seguir las indicaciones de evacuación preventiva si estas fueran emitidas.

Hasta el momento, no se han confirmado víctimas ni daños materiales, aunque los equipos de emergencia continúan evaluando la situación en las áreas cercanas al epicentro.

Regiones bajo vigilancia tras el sismo

La alerta de tsunami se suma a una serie de advertencias emitidas en los últimos días debido a la alta actividad sísmica registrada en el norte de Japón. Las prefecturas bajo vigilancia comparten un historial de exposición a terremotos y tsunamis, lo que ha llevado a reforzar los sistemas de monitoreo y respuesta rápida.

La Agencia Meteorológica explicó que, aunque el terremoto tuvo una magnitud considerable, la evaluación inicial apunta a un riesgo variable según la topografía costera y la interacción del movimiento sísmico con el fondo marino. En este contexto, se activaron sensores oceánicos para detectar cualquier cambio anómalo en el nivel del mar.

Antecedentes recientes en la zona

El área afectada por el sismo de este viernes se encuentra dentro del radio del terremoto de magnitud 7,6 registrado el fin de semana anterior. Aquel evento provocó la formación de olas de hasta tres metros de altura en algunas zonas costeras y dejó un saldo de alrededor de 30 personas heridas, de acuerdo con datos difundidos por la agencia de noticias Kyodo.

Ese episodio obligó a la evacuación preventiva de miles de residentes y generó interrupciones temporales en el transporte y el suministro eléctrico en varias localidades del norte del país. Aunque la mayoría de los evacuados regresaron posteriormente a sus hogares, las autoridades mantuvieron una vigilancia reforzada ante posibles réplicas.

Actividad sísmica continua

El miércoles previo al nuevo terremoto, un sismo de magnitud 5,9 sacudió la isla de Hokkaido. Esto llevó a la Agencia Meteorológica de Japón a emitir advertencias por posibles réplicas en más de un centenar de municipios. Ese movimiento no generó alerta de tsunami, pero sí elevó el nivel de atención de los organismos de emergencia.

Japón se encuentra situado sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Debido a esta ubicación, el país experimenta terremotos con frecuencia. Japón cuenta con uno de los sistemas de prevención y respuesta sísmica más avanzados del mundo.