Mató a su esposa, hirió a hijastra y se suicidó. Todo tras discusión por un partido de fútbol americano

Jason Kenney, de 47 años, mató de un disparo a su esposa Crystal Kenney e hirió gravemente a su hijastra de 13 años antes de quitarse la vida. Todo ocurrió tras una discusión originada por un partido de Monday Night Football, de fútbol americano, de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Indianapolis Colts. El hecho se dio dentro de la vivienda de la familia en el área de Highland City, condado de Polk.

El incidente ocurrió cuando Crystal sugirió cambiar el canal de televisión, lo que desencadenó una escalada violenta. Según el alguacil del condado de Polk, Grady Judd, Kenney había estado consumiendo alcohol durante la jornada. La discusión llevó a que Crystal indicara a su hijo de 12 años que saliera de la casa para llamar al 911. El menor se refugió en la vivienda de un vecino y, mientras huía, escuchó detonaciones.

Disparó a su esposa y madre de su hija

Las autoridades llegaron minutos después y encontraron a Crystal Kenney fallecida por una herida de bala en la cabeza en la sala de estar. En una habitación, localizaron a la hijastra de 13 años con dos impactos de bala: uno en el hombro y otro en el rostro. A la adolescente la trasladaron de urgencia a un hospital, donde permanece en condición crítica pero estable, según informes policiales.

Un bebé de un año, hija biológica de la pareja, fue hallado ileso durmiendo en su cuna. Tras el ataque, Jason Kenney huyó en su vehículo y contactó telefónicamente a su hermana en Nueva York. A la mujer le confesó que había cometido “algo muy malo” y que no iría a prisión. Las autoridades rastrearon su ubicación hasta la casa de su difunto padre en Lake Wales, donde se encerró en un cobertizo.

Consumo de alcohol y cocaína por parte de él

Al intentar negociar su salida, los agentes escucharon un disparo y confirmaron su suicidio por herida de bala en la frente. Durante la inspección de la vivienda familiar, se encontró una nota escrita por Crystal Kenney en fecha no especificada. En ella expresaba preocupación por el consumo de alcohol y posible uso de cocaína por parte de su esposo. Vecinos indicaron antecedentes de comportamiento abusivo, aunque no constan llamadas previas al 911 por violencia doméstica en el domicilio.

El caso se investiga como homicidio, intento de homicidio y suicidio. Los tres menores involucrados, el hijo de 12 años, la hijastra de 13 y la bebé de un año, quedaron bajo custodia de familiares. Este suceso resalta preocupaciones sobre violencia intrafamiliar en Estados Unidos, donde incidentes similares han sido reportados en contextos de disputas cotidianas agravadas por factores como el alcohol.