Espectáculos
Música

Jasú y su hija Leonela unirán sus voces en el tema cristiano ‘Un largo viaje’

La cantante ecuatoriana Jasú Montero alista un dueto cristiano con su hija Leonela, de 11 años. El proyecto la llena de emoción.
3 minutos de lectura
La cantante Jasú Montero y su hija, de once años de edad.
La cantante Jasú Montero y su hija, de once años de edad.
La cantante Jasú Montero y su hija, de once años de edad.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La cantante y presentadora Jasú Montero tiene un nuevo proyecto musical que la llena de emoción, al compartirlo con su hija Leonela, de once años de edad.

Se trata un cover de la canción cristiana ‘Un largo viaje’, de Marcela Gándara, que unirá sus voces en “un lindo recuerdo”, sin que signifique el lanzamiento de la menor como cantante.

Un tema muy especial para Jasú

Jasú reveló que la letra de la canción la acompañó durante su embarazo y que, cuando Leonela tenía cinco años, ambas interpretaron juntas el coro en un video que subió a redes sociales. Seis años después, madre e hija repetirán la experiencia en una producción profesional.

La presentadora explicó que el proyecto busca fortalecer su confianza y lazo familiar. “Me identifico con la letra y siempre la cantaba cuando estaba embarazada de mi hija (…) Quiero grabar esta canción como un recuerdo bonito, algo que sea solo para nosotras dos”, expresó a Extra.

Leonela pule su talento con clases de canto

Aunque Leonela tomaba clases de canto, estas se pausaron temporalmente por compromisos escolares. Jasú aclaró que las lecciones nunca tuvieron como meta convertir a su hija en cantante profesional.

Para la exintegrante de Kandela, la música ha sido una herramienta para que la niña, de personalidad reservada, desarrolle mayor seguridad, se exprese mejor y socialice con facilidad. “Todo lo que se aprende aporta a la vida”, subrayó la presentadora.

Jasú y su hija grabarán en las próximas semanas

La sesión de grabación está programada para dentro de un par de semanas. El resultado será un videoclip que quedará como tesoro familiar, sin fines comerciales ni pretensiones de lanzamiento masivo.

Jasú Montero, conocida también por su paso por el grupo Kandela y su actual rol como conductora en TC Televisión, mantiene una larga relación con la música cristiana y ha compartido en varias ocasiones su conexión espiritual con el tema elegido.

Sobre el tema musical

‘Un largo viaje’ es uno de los temas más emblemáticos de Marcela Gándara en Latinoamérica, y ha sido versionado y utilizado frecuentemente en cultos, bodas y eventos cristianos.

Habla del trayecto de la vida como un camino acompañado por Dios, con énfasis en la fe, la protección divina y la certeza de llegar a un destino eterno. La letra incluye frases como “Aunque el sol se oculte y no brille más / Yo sé que Tú me guías, mi Señor”. La canción es una balada pop-cristiana contemporánea. 

 

