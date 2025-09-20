Javier Milei se reunirá con Trump en Nueva York el martes

Javier Milei, presidente de Argentina, mantendrá el próximo martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de un acercamiento diplomático que incluye negociaciones por un posible préstamo financiero. El encuentro se dará en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas y mientras Argentina busca apoyo para afrontar vencimientos de deuda en 2026.

Encuentro bilateral en contexto económico clave

Según confirmó la Cancillería argentina, el encuentro tiene como objetivo fortalecer la relación estratégica entre ambos países. «En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump», publicó este sábado el organismo en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

La reunión cobra relevancia dado que el Gobierno argentino se encuentra en conversaciones con funcionarios estadounidenses para obtener asistencia financiera, en particular mediante el Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) del Tesoro de EE. UU. Esta herramienta podría ser clave para fortalecer las reservas argentinas y afrontar los vencimientos de deuda de 2026, en un contexto de inestabilidad cambiaria y presión sobre los mercados.

El propio Milei expresó recientemente que están «muy avanzados» en las negociaciones con Washington y que se trabaja intensamente para concretar el acuerdo. El viernes, desde un acto en Córdoba, afirmó: “Estamos trabajando muy fuertemente para lograr este acuerdo”.

Apoyo del Tesoro de EE. UU. y agenda en Nueva York

En abril pasado, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, visitó Argentina por diez horas, en coincidencia con el levantamiento del cepo cambiario. Durante su estadía, manifestó su respaldo a la política económica del gobierno de Milei. «Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE», aseguró Bessent.

El Fondo de Estabilización Cambiaria es una línea especial de crédito del Tesoro estadounidense, diseñada para brindar apoyo financiero a países en situaciones críticas, con el fin de estabilizar mercados y reforzar reservas. La posibilidad de que Argentina acceda a esta herramienta es uno de los temas centrales en la relación bilateral actual.

Además del encuentro con Trump, Milei participará el martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde ofrecerá un discurso en representación de Argentina. También está previsto que reciba el premio Global Citizen Award, concedido por el Atlantic Council, en reconocimiento a las reformas económicas promovidas durante su gestión. El premio será entregado por el propio Bessent.

Dólar récord y prima de riesgo en alza

La situación económica en Argentina ha experimentado una fuerte tensión en las últimas semanas. La cotización del dólar paralelo superó los 1.500 pesos, mientras que la prima de riesgo país se ubicó por encima de los 1.400 puntos básicos, según datos oficiales.

Estas cifras reflejan la incertidumbre del mercado financiero ante la evolución del plan económico del Gobierno. La búsqueda de respaldo internacional, en particular por parte de Estados Unidos, busca enviar una señal de estabilidad que permita contener la volatilidad.

El viaje de Milei a Nueva York y su agenda con figuras clave del ámbito político y financiero estadounidense son vistos como pasos concretos en esa dirección.

Perspectivas y próximos pasos

La posibilidad de obtener un préstamo del Tesoro de EE. UU. mediante el FSE podría representar un alivio significativo para las finanzas públicas argentinas, especialmente en un contexto de restricciones fiscales y ajuste presupuestario.

Sin embargo, no se ha anunciado aún un acuerdo formal ni se conocen los términos específicos que se estarían negociando. Según fuentes oficiales, las conversaciones continúan y serán tratadas en distintas reuniones durante la estadía de Milei en Nueva York.

Por ahora, el encuentro con Trump y la participación en la ONU marcarán dos momentos centrales del viaje, en una semana que podría resultar decisiva para el futuro económico y diplomático de la administración argentina.