Jeannie Rice, la corredora de 77 años que rompe récords y mitos sobre el envejecimiento

La historia de Jeannie Rice ha traspasado fronteras y se ha convertido en un ejemplo de disciplina, pasión y perseverancia. A los 77 años, esta corredora máster estadounidense, nacida en Corea del Sur, continúa sorprendiendo al mundo del atletismo por su capacidad aeróbica y su resistencia física.

Reconocida por batir el récord mundial de maratón en la categoría de 75 a 79 años, su vida es un testimonio de que el deporte puede transformar la salud y el bienestar en cualquier etapa de la vida.

Récords y disciplina que inspiran

Un estudio reciente sobre su VO2 máx reveló que Rice conserva una capacidad aeróbica poco común en personas de su edad, un dato que sorprendió a la comunidad científica. Según la revista Women’s Health, más allá de sus marcas, lo valioso de su historia radica en el ejemplo que transmite a quienes desean mantenerse activos.

Lo más notable es que Rice empezó a correr a los 35 años con el objetivo de perder peso. Poco después descubrió una pasión que la llevó a competir y a ganar en su categoría. Con el tiempo, se planteó metas más ambiciosas, como superar récords mundiales, que alcanzó gracias a su determinación y disciplina.

Una rutina marcada por la constancia de Rice

Desde hace más de cuatro décadas, Rice ha entrenado de manera autodidacta, con un promedio semanal de 80 kilómetros. Su plan incluye sesiones de velocidad, carreras sostenidas y recorridos largos, alternados con días de recuperación ligera. Su estrategia no depende de tecnología avanzada, sino de la regularidad y de la perseverancia.

A lo largo de su trayectoria ha sufrido pocas lesiones, lo que atribuye a su enfoque equilibrado. Prefiere pensar en la salud a largo plazo en lugar de la recompensa inmediata. Así lo demostró en el Maratón de Boston 2025, donde decidió correr sin buscar un registro destacado tras sentir una molestia en la cadera, priorizando el disfrute sobre la exigencia.

Un mensaje que trasciende el deporte

La corredora insiste en que nunca es tarde para empezar. “La edad no importa. Puedes empezar cuando quieras y seguir avanzando”, asegura. Su mensaje es claro: el ejercicio físico no solo fortalece el cuerpo, también es una herramienta de motivación y bienestar emocional.

Para quienes deseen iniciarse en el running, recomienda integrarse a clubes o grupos de corredores, pues la socialización facilita la adaptación y ayuda a mantener la motivación. Esta visión refuerza la idea de que el deporte, además de mejorar la salud, crea comunidad y vínculos significativos.

Una vida activa como filosofía para la corredora

Jeannie Rice ha convertido el running en un estilo de vida. Su historia refleja cómo el compromiso con el ejercicio puede cambiar la percepción del envejecimiento, ofreciendo un modelo a seguir para las nuevas generaciones. Su legado no está solo en los récords que ha conquistado, sino en el mensaje que transmite: el movimiento es salud y nunca es tarde para dar el primer paso.

Con cada kilómetro recorrido, Rice demuestra que la edad no es un límite, sino una oportunidad para desafiarse y crecer.