Jefe del Estado Mayor de EE.UU. llega a Trinidad y Tobago para reunirse con primera ministra

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, llegó este martes 25 de noviembre a Trinidad y Tobago. Lo hizo para reunirse con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Venezuela. Esto, a menos de una semana después del fin de los ejercicios militares conjuntos entre marines estadounidenses y la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago.

La Embajada de Estados Unidos en Puerto España anunció la visita el lunes 24 de noviembre. En el anuncio se destacó que el encuentro se centra en la sólida relación bilateral y el fortalecimiento de la estabilidad regional. También la unidad contra el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales. Caine, de 59 años y con más de 2.800 horas de vuelo en aviones F-16, asumió el cargo el 11 de abril de 2025.

Jefe de Estado Mayor se reunió con las tropas

Para entonces era el principal asesor militar del presidente Donald Trump, el secretario de Defensa y el Consejo de Seguridad Nacional. El general inició su gira por el Caribe el lunes en Puerto Rico, donde se reunió con tropas del Comando Sur de EE.UU. (Southcom) a bordo de un buque de guerra. Allí les agradeció su apoyo en misiones regionales.

Su llegada a Trinidad y Tobago forma parte de esta agenda, que incluye discusiones sobre la cooperación en seguridad marítima y respuesta a desastres, según un comunicado de la embajada. Los ejercicios militares conjuntos, realizados por la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines de EE.UU. con la Fuerza de Defensa local, concluyeron el 21 de noviembre.

Lucha contra el crimen organizado, armas y pandillas

Estas maniobras, enfocadas en entrenamiento militar conjunto, tácticas urbanas y rurales, y operaciones nocturnas, se llevaron a cabo en áreas cercanas a la costa venezolana. Es decir, a sólo siete millas de distancia. El ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, Sean Sobers, vinculó las actividades a la lucha contra el crimen organizado con armas y pandillas. En ese país se registraron 40 homicidios en octubre de 2025.

El contexto regional se agrava por las tensiones entre EE.UU. y Venezuela. El 16 de noviembre, Washington designó al presidente Nicolás Maduro y su gobierno como miembros de una organización terrorista extranjera. Específicamente el “Cártel de los Soles”, una red militar vinculada al narcotráfico. Esta medida coincide con la Operación Southern Spear, que ha desplegado 15 mil tropas, el portaaviones USS Gerald R. Ford. También a más de una docena de buques en el Caribe desde noviembre.

Venezuela ha tomado ciertas de medidas

EE.UU. reporta la destrucción de 21 embarcaciones por presunto tráfico de drogas, con 83 fallecidos. Caracas ha respondido suspendiendo acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago, declarando a Persad-Bissessar “persona non grata”. También ha desplegado 200 mil tropas en su frontera. Fuentes del Departamento de Estado indican que las conversaciones diplomáticas persisten, aunque Trump ha aludido a opciones agresivas sin descartarlas.

Analistas destacan que la visita de Caine refuerza la alianza de Trinidad y Tobago con Washington, permitiendo el acceso al yacimiento de gas Dragon en aguas venezolanas pese al embargo petrolero. La primera ministra, electa en abril de 2025, ha posicionado al país como socio clave en la contención de amenazas transnacionales en el Caribe.