Jennifer Aniston confirma su romance con Jim Curtis con un romántico mensaje de cumpleaños

La actriz Jennifer Aniston, de 56 años, confirmó su relación romántica con el coach Jim Curtis, de 50, a través de una publicación en Instagram.

La revelación ocurrió en el marco del cumpleaños de Curtis, tras meses de especulaciones.

El mensaje de amor de Jennifer Aniston

La recordad ‘Rachel Green’ de las serie Friends publicó una foto en blanco y negro en Instagram, donde se la ve abrazando a Curtis por la espalda. El pie de gráfica incluyó “Feliz cumpleaños, mi amor”, seguido de un emoji de corazón rojo.

La imagen fue compartida la noche del domingo 2 de noviembre en la cuenta oficial de Aniston, donde supera los 45 millones de seguidores. Esta se volvió viral rápidamente.

Fuentes como E! News y TMZ reportaron que el post recibió apoyo inmediato de celebridades y fans, con comentarios deseando felicidad a la pareja.

Rumores previos al anuncio oficial

Los rumores sobre la relación entre Jennifer Aniston y Jim Curtis surgieron en julio pasado durante unas vacaciones en Mallorca, España.

Fotografías de paparazzi capturaron a la pareja en momentos de complicidad, con Curtis actuando de manera caballeroso y Aniston visiblemente relajada. Estos avistamientos, publicados en medios como Daily Mail, marcaron el inicio de especulaciones sobre un posible romance tras años de soltería de la actriz.

Desde su divorcio de Justin Theroux, anunciado en febrero de 2018 tras tres años de matrimonio, Aniston había evitado confirmar relaciones públicas. En entrevistas previas, como una en Vogue en 2022, enfatizó su enfoque en la carrera y el bienestar personal, sin aludir a parejas sentimentales.

¿Quién es el nuevo amor de la actriz?

Jim Curtis es un coach transformacional, autor y orador estadounidense especializado en bienestar emocional y espiritual. Con más de dos décadas de experiencia en la industria del wellness (bienestar), ha ocupado roles de liderazgo en compañías como WebMD, Everyday Health y el Institute for Integrative Nutrition (IIN), donde ha impulsado iniciativas de salud integral.

Actualmente, se desempeña como ejecutivo en grandes empresas de bienestar y ofrece coaching personalizado a emprendedores, creativos y figuras públicas, enfocándose en reprogramación subconsciente, hipnoterapia, PNL (programación neurolingüística) y sanación emocional para abordar temas como ansiedad, trauma, enfermedades crónicas y duelos relacionales.

Curtis mantiene un perfil activo en redes sociales, como Instagram, donde comparte contenido sobre sanación y empoderamiento, con énfasis en la intersección de ciencia y espiritualidad.

Su conexión con la mediática Jennifer Aniston se atribuye a círculos compartidos de wellness, según reportes de Fox News.