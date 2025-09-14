Jennifer Lopez debuta en el cine musical con Kiss of the Spider-Woman (el beso de la mujer araña)

Jennifer Lopez debuta en el cine musical con una historia que conecta sueños pasados con su presente artístico. La cantante y actriz estadounidense de 56 años protagonizará Kiss of the Spider-Woman (el beso de la mujer araña), filme que llegará a los cines el próximo 10 de octubre. El proyecto marca un hito en su carrera, ya que representa la primera vez que lidera una producción cinematográfica musical, un género que siempre soñó explorar desde sus inicios en Hollywood.

El anuncio tomó fuerza tras una proyección especial, donde Jennifer Lopez compartió con la audiencia una anécdota poco conocida: su fallida audición para Evita en 1996, la película dirigida por Alan Parker que finalmente tuvo como protagonista a Madonna.

Una audición que marcó el pasado

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Jennifer Lopez recordó con humor cómo se preparó durante semanas para interpretar a Eva Perón. “Fui a hacer una audición para Evita. Había practicado durante semanas, canté con todo mi corazón y Alan Parker me dijo: ‘Eres increíble. ¿Sabes que Madonna ya tiene el papel, verdad?’”, relató la artista.

La intérprete agregó entre risas que solo respondió con un educado “Ah, ok. Bye bye. Encantada de conocerte”. Finalmente, Madonna, hoy de 67 años, asumió el papel que le otorgó elogios de la crítica y la llevó a los Premios Oscar de 1997, donde Evita consiguió cinco nominaciones y ganó el galardón a Mejor Canción Original.

El camino a un debut esperado

Aunque la anécdota ha circulado entre sus seguidores más fieles, Jennifer Lopez confirmó que también había intentado participar en otros proyectos musicales, como Chicago y Nine. “Estuve muy cerca de Nine. Hubo muchas cosas que siempre esperé poder hacer, pero simplemente no era el momento. Pero esto —esto sí es lo correcto”, declaró durante su intervención en el Festival de Sundance a comienzos de año.

Con Kiss of the Spider-Woman, Jennifer Lopez concreta finalmente esa aspiración. Han pasado casi tres décadas desde que perdió la oportunidad de interpretar a Evita, y ahora encabeza el reparto de un largometraje musical inspirado en la obra de Broadway de 1993.

Una historia cargada de drama y música

La película narra la historia de dos prisioneros en una cárcel sudamericana: un revolucionario marxista, interpretado por Diego Luna, y un diseñador de vitrinas, interpretado por Tonatiuh. Ambos personajes encuentran escape en el mundo de fantasía que les ofrece Ingrid Luna, la estrella ficticia de cine clásico encarnada por Lopez.

La trama entrelaza elementos políticos, musicales y dramáticos, con una estética que rinde homenaje a los grandes musicales de antaño. El proyecto busca no solo destacar las cualidades interpretativas de Jennifer Lopez, sino también resaltar su capacidad vocal en un género que exige disciplina y técnica.

El desafío de rodar un musical

En declaraciones a la revista PEOPLE, Jennifer Lopez explicó que varias de sus escenas fueron filmadas en una sola toma, en un intento por recuperar la esencia de los musicales tradicionales. “Como se hacían antes los musicales auténticos. Es increíble cuando lo ves y dices: ‘Wow, todo eso fue una sola toma’. Luego ves el corte, pero es fascinante”, expresó.

La cantante añadió que este método exigió precisión absoluta: “Es un reto extra, pero también algo emocionante. Tienes que hacerlo bien. Y cuando lo logras, todo el mundo grita: ¡aah!”.

Un momento clave en la carrera de J.Lo

A lo largo de su trayectoria, Jennifer Lopez ha demostrado versatilidad en múltiples géneros, desde dramas como Selena hasta comedias románticas como The Wedding Planner. Sin embargo, el cine musical permanecía como un pendiente. Con Kiss of the Spider-Woman, la artista da un paso decisivo hacia un género que admiró desde la infancia.

El estreno programado para el 10 de octubre genera expectación entre sus fanáticos, quienes esperan verla en un rol que combina actuación, canto y baile. Para Jennifer Lopez, la película no solo representa un nuevo reto artístico, sino también la materialización de un sueño que persiguió durante casi tres décadas.

Contexto y relevancia del estreno

El género musical ha tenido altibajos en la industria cinematográfica, pero en los últimos años ha experimentado un renacimiento con producciones como La La Land (2016) y The Greatest Showman (2017). En ese contexto, la participación de Jennifer Lopez añade atractivo comercial y artístico a Kiss of the Spider-Woman.

Además, la película podría marcar una nueva etapa en la carrera de la intérprete, consolidándola como una figura capaz de conquistar espacios donde antes solo había sido aspirante. Su historia personal, desde la audición para Evita hasta este esperado debut, refuerza la narrativa de perseverancia y constancia profesional.

Expectativa ante el estreno

Con un elenco internacional y un guion basado en una obra reconocida, Kiss of the Spider-Woman llega como una de las apuestas más destacadas de la temporada cinematográfica. La producción promete cautivar tanto a los seguidores de Lopez como a los amantes del género musical.

El próximo 10 de octubre, Jennifer Lopez presentará oficialmente en las salas su primer protagónico musical, cumpliendo una meta largamente anhelada y ofreciendo al público una nueva faceta de su versátil carrera artística.