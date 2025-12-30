Jennifer López inicia 2026 soltera, enfocada en su carrera y sus hijos

La actriz y cantante Jennifer López inicia el nuevo año soltera y centrada en su bienestar personal, según confirmó una fuente cercana a la artista a la revista People.

La intérprete, de 56 años, prioriza su carrera profesional y la crianza de sus hijos, sin planes sentimentales inmediatos.

Jennifer López apuesta por el autocuidado tras su divorcio

Tras finalizar su divorcio de Ben Affleck en enero de 2025, López decidió mantenerse sin pareja y canalizar su energía en el trabajo y en su familia.

De acuerdo con la fuente, la artista se muestra “feliz y contenta” en esta nueva etapa de su vida.

“Para ella, lo importante es el trabajo y los niños”, reveló la fuente citada por People.

La cantante es madre de los gemelos de 17 años, Maximilian “Max” David y Emme Maribel, fruto de su matrimonio con el cantante Marc Anthony.

Un matrimonio mediático que marcó una etapa

La relación entre Jennifer López y Ben Affleck retomó una historia que había comenzado dos décadas antes. La pareja se comprometió entre 2002 y 2004, para luego reencontrarse sentimentalmente en 2021.

Ambos contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en Las Vegas en julio de 2022. Posteriormente, celebraron una boda más amplia en Georgia, rodeados de familiares y amigos, lo que consolidó uno de los regresos amorosos más comentados del espectáculo.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación llegó a su fin. Aun así, López ha hablado abiertamente sobre cómo este proceso la impulsó a fortalecer su independencia emocional.

El divorcio entre López y Affleck se concretó en enero de 2025, aproximadamente 20 semanas después de que la actriz presentara la solicitud el 20 de agosto de 2024. La separación puso fin a uno de los romances más mediáticos de Hollywood.

“¿Y si soy libre?”: la reflexión de Jennifer López

En una entrevista con la revista Interview en octubre de 2024, la artista ya adelantaba su entusiasmo por explorar una etapa en solitario. “Ahora me emociono cuando dices que vas a estar solo”, confesó.

“Sí, no busco a nadie… ¿Qué carajo puedo hacer cuando estoy sola volando sola…? ¿Y si soy libre?”, expresó López durante la conversación, reflejando una visión optimista sobre su presente personal.

La cantante también compartió una lección aprendida tras enfrentar “diferentes situaciones desafiantes” a lo largo de los años. “Lo que aprendí no es que yo no sea digna de amor. Es que ellos no son capaces”, afirmó.

Sin apps de citas, pero abierta al futuro

En una conversación con Howard Stern en su programa de SiriusXM, Jennifer López señaló que no planea utilizar aplicaciones de citas.

Según explicó, se considera “anticuada” para ese tipo de plataformas.

No obstante, la artista aseguró que confía en que podrá conocer a alguien de forma natural cuando llegue el momento adecuado. Por ahora, su enfoque permanece en el crecimiento personal, la estabilidad emocional y su familia.