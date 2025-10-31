Jeremy Arévalo elegido Mejor Jugador de octubre en LaLiga Hypermotion

El delantero ecuatoriano Jeremy Arévalo recibió este viernes el premio al Mejor Jugador del mes de octubre en LaLiga Hypermotion. Este reconocimiento premia su destacada actuación goleadora y su influencia en el rendimiento del Real Racing Club de Santander en las últimas cuatro jornadas.

La irrupción goleadora de Arévalo

Arévalo, figura emergente del Real Racing Club, brilló en octubre con una racha impresionante de goles en las cuatro fechas jugadas. Comenzó anotando en la victoria 3-0 contra Málaga CF, siguió con goles en la derrota 2-1 ante Real Sporting de Gijón. En la jornada 10 fue decisivo al marcar el tanto del triunfo 2-1 contra La Coruña, y también marcó en la victoria 1-3 frente al CD Mirandés.

Esta efectividad goleadora no solo confirmó a Arévalo como máximo artillero de LaLiga Hypermotion con 7 tantos, sino que fue clave para que Racing sumara tres victorias en cuatro partidos y alcanzara la primera posición en la tabla del campeonato.

Este viernes, Arévalo fue titular en el triunfo 1-0 de Real Racing Club ante Real Sociedad, en la jornada 12. El único gol del compromiso Peio Canales a los 27. Con este triunfo, el equipo de Arévalo sumó 25 unidades y es líder de la LaLiga Hypermotion.

Racing y presencia en LaLiga Hypermotion

Este premio es el segundo que recibe un jugador del Racing en la actual temporada, tras el galardón obtenido por Asier Villalibre en agosto, lo que refleja el notable desempeño colectivo del equipo cántabro en la liga española.

El joven atacante destaca por su potencia física, definición y protagonismo ofensivo que ha cautivado tanto a aficionados como a medios.

Según informes periodísticos en España, Arévalo estaría en la prelista que maneja el seleccionador nacional Sebastián Beccacece para integrar la selección ecuatoriana en los próximos amistosos ante Canadá y Nueva Zelanda en noviembre.

Mirando hacia los próximos desafíos internacionales

El seleccionador Sebastián Beccacece podría convocar a Arévalo para los partidos amistosos frente a Canadá, programado para el 13 de noviembre en el estadio nacional de Toronto a las 19h30. Además para el choque contra Nueva Zelanda el 18 de noviembre en el Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey, a las 20h30.

Este llamado representaría un importante paso en la carrera internacional del delantero, que atraviesa el mejor momento de su carrera en España y mantiene aspiraciones de consolidarse en la Tricolor.

Impacto y proyección

Arévalo se ha convertido en una de las revelaciones del fútbol español esta temporada, y su reconocimiento como Mejor Jugador del mes revela la confianza que ha ganado en el club.

Racing de Santander confía en que la influencia ofensiva de Arévalo continúe siendo decisiva para mantener su liderazgo en LaLiga Hypermotion. Además para que el jugador siga creciendo en su carrera deportiva tanto a nivel de club como internacionalmente.