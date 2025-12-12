COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Ecuatorianos

Jeremy Arévalo, más cerca de Francia: Stuttgart se aleja y Estrasburgo toma ventaja

Arévalo, una de las promesas ecuatorianas del fútbol europeo, estaría más cerca de la Ligue 1 luego de que el Stuttgart redujo su interés y el Estrasburgo tomó la delantera.
Jeremy Arévalo, más cerca de Francia, Stuttgart se aleja y Estrasburgo toma ventaja
El Racing de Estrasburgo aparece ahora como la opción más concreta.
Jeremy Arévalo, más cerca de Francia, Stuttgart se aleja y Estrasburgo toma ventaja
El Racing de Estrasburgo aparece ahora como la opción más concreta.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El mercado invernal abre una ventana decisiva para Jeremy Arévalo. El atacante ecuatoriano del Racing de Santander volvió a instalar su nombre en las conversaciones de transferencias, esta vez con un viraje importante en el mapa: su futuro estaría en la Ligue 1. El Stuttgart, que apareció como candidato firme para ficharlo, habría reducido su interés y dejaría el camino libre a un club francés con mayor capacidad económica.

Desde Alemania anticiparon que la operación tomó un rumbo inesperado. El Estrasburgo, institución que compite en la primera división francesa y que recientemente avanzó a los octavos de final de la Conference League, irrumpió con fuerza en la puja. La posibilidad seduce no solo por el proyecto deportivo, sino también por su estructura empresarial, que forma parte del mismo grupo propietario del Chelsea.

Con apenas 20 años, Arévalo se consolidó como una de las irrupciones más llamativas de la Segunda División española. Su ascenso en el Racing de Santander lo llevó a convertirse en un elemento clave del ataque y, además, a recibir el llamado a la Selección de Ecuador. Ese salto competitivo despertó el interés de varios clubes del continente, que observaron en él un perfil con proyección inmediata.

Arévalo y su futuro

El Racing de Estrasburgo aparece ahora como la opción más concreta. El club francés, donde también milita Kendry Páez, ha construido una política deportiva enfocada en desarrollar talentos jóvenes antes de proyectarlos a la elite europea. Ese modelo se alinea con el caso Arévalo: un delantero que combina potencia, movilidad y eficiencia en espacios reducidos.

El periodista alemán Florian Plettenberg aseguró que la cláusula de rescisión del ecuatoriano asciende a siete millones de euros. Señaló además que el Stuttgart mantuvo conversaciones preliminares, aunque la perspectiva de una inversión mayor abrió la puerta a que el Estrasburgo tome ventaja en una negociación que apunta a resolverse antes del cierre de enero.

La presencia de Páez en el plantel francés también se convierte en un factor adicional. El entorno del jugador considera favorable un destino que potencia la adaptación y ofrece minutos en un contexto competitivo. En Estrasburgo suelen pulir a jóvenes promesas que luego dan el salto al Chelsea, una dinámica que ya se ha convertido en estrategia del conglomerado.

Con este escenario, el destino de Jeremy Arévalo parece inclinarse hacia Francia. La decisión final llegará en las próximas semanas, en un mercado donde su nombre ocupa un lugar central.

