Jhon Espinoza regresa al país y se incorpora a Independiente del Valle procedente de Kasimpasa

Independiente del Valle anunció este viernes 9 de enero de 2026, el fichaje del defensor Jhon Espinoza como nuevo jugador para la temporada 2026, con el objetivo de fortalecer la banda derecha del equipo campeón de la LigaPro y prepararse para competir nuevamente en la Copa Libertadores.

Anuncio oficial y presentación

El club publicó en sus redes sociales la llegada de Jhon Espinoza, acompañado de un video de presentación. El mensaje oficial indicó: “Liderazgo. Velocidad. Corazón. Jhon Espinoza se suma al proyecto 2026 de Independiente del Valle. El ‘Capitán’ vuelve para defender los colores de Un Club Diferente. ¡A dejarlo todo por esta camiseta, Jhon!”.

En el video, el jugador expresó: “Para lograr eso tenemos que dar lo mejor, y sobre todo con el aliento de la hinchada”. Agregó: “Hola, soy John Espinoza y he llegado a un club diferente”.

Trayectoria y paso previo por IDV

Jhon Espinoza, nacido el 24 de febrero de 1999 en Guayaquil, tuvo un breve paso por las divisiones formativas de Independiente del Valle sin debutar en el primer equipo. Posteriormente jugó en Deportivo Cuenca y Aucas en la LigaPro. En 2021 se trasladó al Chicago Fire de la MLS, donde disputó 39 partidos sin goles.

En 2023 firmó con el FC Lugano de Suiza, acumulando 51 apariciones y 2 goles en la Super League. En septiembre de 2024 se incorporó al Kasimpasa de Turquía, donde disputó 32 partidos en total (22 en la temporada 2024/2025 y 10 en 2025), con mayor rodaje inicial y alternancia entre titular y suplente en la segunda mitad.

Refuerzos confirmados para 2026

Jhon Espinoza se suma a los ya anunciados Daykol Romero y Djorkaeff Reasco como incorporaciones para el plantel dirigido por el cuerpo técnico del club. El lateral derecho, quien quedó libre el 1 de enero de 2026 tras finalizar su vínculo con Kasimpasa, regresa al fútbol ecuatoriano con experiencia internacional.

Su valor de mercado actual, según Transfermarkt, es de 698.130 dólares. El fichaje busca potenciar la defensa y la banda derecha de cara a los desafíos locales e internacionales.

Plantel campeón

Independiente del Valle, vigente campeón de la LigaPro, inicia la conformación de su equipo para 2026 con énfasis en jugadores experimentados y de trayectoria probada. El lateral ecuatoriano, destacado en la Selección Sub-20 que ganó el Sudamericano 2019 y obtuvo el tercer puesto en el Mundial Sub-20 de ese año, aporta liderazgo y velocidad al proyecto deportivo del club.