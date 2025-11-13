Jimmy Kimmel llora en vivo por la muerte de su amigo Cleto Escobedo, líder de la banda de su show

El presentador Jimmy Kimmel se conmovió hasta las lágrimas al inicio de su programa Jimmy Kimmel Live!, del martes 11 de noviembre, al rendir homenaje a Cleto Escobedo III, líder de la banda del espacio televisivo y su amigo de infancia, quien falleció esa misma madrugada a los 59 años.

El tributo, transmitido desde el estudio en Hollywood, estuvo motivado por el profundo impacto de la pérdida en el equipo tras casi 23 años de colaboración.

El dolor de Jimmy Kimmel

Kimmel, de 57 años, inició su monólogo con voz entrecortada: “Hemos estado al aire durante casi 23 años y he tenido que hacer algunos monólogos difíciles en el camino, pero este es el más difícil porque anoche, temprano esta mañana, perdimos a alguien muy especial que era demasiado joven”.

Luego, compartió una historia de su infancia en Palm Springs en 1977, donde conoció a Escobedo a los 9 años, destacando su amistad inseparable que se consolidó profesionalmente en 2003 con el estreno del programa. “Todos aman a Cleto… todos aquí en el programa”. Estamos devastados por esto. No es… simplemente no es justo“, añadió.

Suspende el show por duelo

Kimmel informó que los episodios del miércoles 12 de noviembre y jueves 13 de noviembre de Jimmy Kimmel Live! se cancelaron. “Vamos a tomarnos las próximas noches libres”, explicó. Además, indicó que procedieron con la emisión del martes por la entrevista programada con Eddie Murphy, ya que “Cleto no querría que se perdiera”.

El equipo decidió honrar la memoria de Escobedo manteniendo el show, con la banda Cleto and the Cletones tocando en su ausencia. Su padre Cleto Escobedo Sr., miembro de la banda como saxofonista tenor y alto, participó en la actuación del episodio. Mientras que su madre asistió a la audiencia, siendo visible en tomas del programa.

La muerte de Escobedo ocurrió días después de la suspensión del episodio del 6 de noviembre, atribuida a un “asunto personal” que involucraba a Kimmel, confirmado posteriormente su relación con la condición de salud de su amigo.

Contexto de su amistad y carrera compartida

Kimmel y Escobedo crecieron juntos en California, forjando una amistad que trascendió a lo profesional cuando Escobedo asumió el liderazgo de Cleto and the Cletones en el debut de Jimmy Kimmel Live! en 2003.

La banda, conocida por su estilo tex-mex y jazz, se convirtió en un pilar del late-night show, participando en sketches y presentaciones musicales durante más de dos décadas.

En un post de Instagram, Kimmel reflexionó: “Cleto y yo hemos sido inseparables desde que tenía 9 años. El hecho de que pudiéramos trabajar juntos todos los días es un sueño que ninguno de los dos podría haber imaginado que se haría realidad”.

Además, la celebridad pidió valorar a los amigos y oraciones para la esposa, hijos y padres de Escobedo.

La causa de muerte del músico no se ha divulgado públicamente.