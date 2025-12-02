Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, admite delitos de narcotráfico y revela detalles sobre ‘El Mayo’ Zambada en EE.UU.

Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, admitió delitos de narcotráfico durante una audiencia en Estados Unidos y activó un acuerdo judicial que modifica la ruta del proceso. El integrante de Los Chapitos miró a la jueza Sharon Johnson Coleman y expresó la palabra “Culpable”, lo que generó una reacción inmediata entre fiscales y analistas del crimen organizado.

El caso presenta varios cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero, posesión de armas y operaciones vinculadas al fentanilo, aunque la defensa decidió centrar la admisión en dos delitos. Los equipos legales mantienen conversaciones porque esta estrategia puede influir en expedientes abiertos contra líderes del Cártel de Sinaloa.

La estrategia legal y el papel de Ovidio Guzmán

El abogado Jeffrey Lichtman lidera la defensa, tal como ocurre con Ovidio Guzmán López, hermano de Joaquín. La coordinación entre ambos casos genera atención porque la admisión de hoy podría impactar en procesos paralelos contra jefes criminales con presencia en México y Estados Unidos.

La cooperación de Joaquín Guzmán López abrió dudas, ya que informes públicos lo señalan por ayudar a autoridades estadounidenses en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada. Durante la audiencia, reconoció que engañó a Zambada para llevarlo a territorio estadounidense, un dato que provocó nuevas evaluaciones entre fiscales federales.

El traslado de ‘El Mayo’ y su impacto judicial

El ingreso a Estados Unidos ocurrió tras su detención en El Paso, Texas, luego de un vuelo privado que salió desde Sinaloa. Paralelamente, el expediente de Zambada avanza en Nueva York, donde se declaró culpable el 25 de agosto, lo que incrementa la especulación sobre acuerdos ajenos a la vista pública.

El medio La Opinión consultó a la fiscal general Pamela Bondi para conocer detalles del traslado. Bondi rechazó ampliar información, aunque destacó la cooperación mexicana. “Primero, queremos agradecer a las autoridades mexicanas por toda su ayuda para llevar a todos estos líderes de cárteles ante la justicia”, indicó en conferencia.

Bondi agregó: “No vamos a comentar sobre los detalles de ninguna investigación en particular, pero bajo la dirección de Donald Trump, hemos llevado a más líderes de cárteles ante la justicia que cualquier otra administración en la historia de este país”. La declaración elevó la presión política alrededor del caso y reforzó la importancia del testimonio de Guzmán López.

El proceso continuará con audiencias que podrían modificar la estructura criminal dentro del Cártel de Sinaloa, según analistas. La cooperación de Joaquín Guzmán López marcará la dimensión real del acuerdo y definirá el impacto final en la lucha contra el narcotráfico a nivel federal. (07)