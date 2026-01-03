Joel Ordóñez: Liverpool enfría los rumores sobre el fichaje inmediato del defensa ecuatoriano

Durante las últimas horas, el mercado de transferencias en Europa se ha visto agitado por diversas especulaciones que vinculan a talentos sudamericanos con los grandes equipos de la Premier League. En este contexto, surgieron fuertes rumores que aseguraban que Joel Ordóñez estaba a un paso de convertirse en nuevo jugador del Liverpool. Informes emanados desde Sudamérica afirmaban que el club inglés había decidido avanzar con decisión en su interés por el jugador y que estaba listo para llevarlo a Anfield durante este mismo mes de enero. Sin embargo, la realidad que manejan las fuentes internas del club parece ser muy distinta a la euforia generada por estas noticias preliminares sobre el defensa.

Para clarificar el panorama, el corresponsal de fútbol y transferencias de TEAMtalk, Graeme Bailey, ha salido al paso de estas afirmaciones. Según su reporte, fuentes de alto rango dentro del Liverpool han restado importancia a las aseveraciones de que están a punto de concretar el fichaje de la estrella ecuatoriana. Aunque no descartan que Joel Ordóñez sea un jugador que permanece en el radar de la institución y que ha sido seguido de cerca durante más de doce meses, han afirmado categóricamente que no hay nada cercano a un acuerdo. Es más, las fuentes consultadas aseguran que en este momento ni siquiera existen conversaciones activas para cerrar la operación en esta ventana de transferencias.

Razones técnicas y desarrollo de talento de Joel Ordóñez

Más allá de la negativa sobre un pacto inminente, existen razones de peso que explican por qué el Liverpool no aceleraría la contratación de Joel Ordóñez en este momento. David Lynch, voz autorizada en el entorno del club a través de Anfield Index, compartió detalles reveladores sobre una charla que sostuvo en las instalaciones del equipo. Lynch comentó que la conversación que tuvo en Anfield realmente lo dejó “frío” respecto a la posibilidad del fichaje, desestimando la credibilidad de los rumores recientes. La explicación técnica que recibió apunta a que el cuadro inglés cuenta actualmente con un central joven llamado Leoni, a quien consideran su central potencial a futuro.

La estrategia del Liverpool parece centrarse en desarrollar a sus propias promesas antes que invertir sumas millonarias en perfiles similares externos. Según lo explicado a Lynch, el objetivo del club es trabajar con Leoni para que se convierta en la tercera o cuarta opción de la defensa. Dado que ya observaron de cerca a Joel Ordóñez y les gustó en el pasado, la dirección deportiva ha concluido que no buscan a alguien más que tenga exactamente el mismo perfil de desarrollo. Traer al ecuatoriano implicaría duplicar esfuerzos en una zona donde ya tienen un proyecto en marcha, lo que sugiere que el tricolor necesitaría mucho tiempo de adaptación antes de ser titular.

Valoración económica y competencia

Otro factor determinante es el análisis sobre la transición de la liga belga a la exigente Premier League. Lynch fue contundente al opinar sobre la viabilidad deportiva de la operación, señalando que traer ahora a un chico de 21 años desde Bélgica y ponerlo en el equipo esperando que sea mejor que Ibrahima Konaté no ayudaría a nadie. Esta visión pragmática sugiere que Joel Ordóñez, a pesar de sus innegables condiciones, todavía requiere un proceso de maduración que el Liverpool no estaría dispuesto a costear en mitad de la temporada. No obstante, esto no significa que el jugador carezca de pretendientes en el Viejo Continente, pues es muy valorado por varios clubes de Europa.

Entre los equipos que han mostrado interés o que han tenido en cuenta al jugador figuran gigantes como el Chelsea, que lo seguía incluso antes de su fichaje por Bélgica en 2022, así como el Tottenham y el Newcastle. Se entiende que el Club Brugge, actual equipo de Joel Ordóñez, estaría dispuesto a escuchar ofertas este mes, pero solo si se cumple con su alta valoración económica. El club belga ha tasado al zaguero en alrededor de 40 millones de libras esterlinas (£40 millones). Esta cifra representa una inversión significativa que, por el momento, aleja al Liverpool de la mesa de negociaciones, dejando abierta la posibilidad para otras escuadras con mayor urgencia defensiva.

Perspectivas de Joel Ordóñez y otros rumores

A pesar de que las puertas de Anfield parecen cerrarse por ahora, el futuro del jugador sigue siendo prometedor. Se espera que Joel Ordóñez sea una figura clave para la selección de Ecuador en el Mundial de este verano de 2026. Esta vitrina internacional podría ser el trampolín definitivo para su carrera. Por su parte, se entiende que el futbolista está abierto a la perspectiva de un traslado a la Premier League, mostrando disposición para dar el salto a una liga más competitiva. Su participación en la cita mundialista será fundamental para justificar los millones que piden por su pase y convencer a los scouts internacionales.

Finalmente, en cuanto a los planes de transferencia del Liverpool, se han descartado otros nombres que rondaban la órbita del club. Se confirmó que el vínculo con el centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, es inexistente, ya que el francés no piensa abandonar el club español en enero. Por otro lado, aunque Joel Ordóñez no llegará, los cazatalentos del Liverpool estuvieron presentes el jueves para observar al extremo del Watford, Othmane Maamma. Asimismo, fuentes del RB Leipzig han ridiculizado las sugerencias de que el Liverpool podría fichar a Yan Diomande por 50 millones de libras, dejando claro que la información en el mercado debe tomarse con cautela.