John Cena enfrentará a Gunther en su último combate como profesional

John Cena, 17 veces campeón mundial, se enfrentará a Gunther (Walter Hahn) en su último combate profesional el sábado 13 de diciembre de 2025 en el Capital One Arena de Washington D.C., como parte del evento principal del sábado por la noche, para concluir su gira de retiro anunciada en 2024 y disputar su 100º victoria en eventos premium en vivo.

El anuncio de su retiro se realizó en Money in the Bank (dinero en el banco) 2024, con la gira iniciando en enero de 2025 en el debut de Monday Night Raw (lunes por la noche cruda) en Netflix. Durante este período, Cena acumuló 36 apariciones y 16 combates, incluyendo victorias clave que definieron su legado final.

En su gira, Cena derrotó a Cody Rhodes para ganar el Campeonato de WWE en WrestleMania 41 y a Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental en Monday Night Raw, completando su estatus de Grand Slam Champion.

Logros de Gunther y el torneo definitorio

Gunther, anteriormente conocido como Walter, es reconocido por sus reinados históricos: 870 días como Campeón NXT UK, 666 días como Campeón Intercontinental y 311 días combinados con el Campeonato Mundial Peso Pesado.

Para determinar al oponente final de Cena, WWE organizó el torneo The Last Time is Now (La última vez es ahora), un certamen de 16 luchadores que concluyó el 5 de diciembre en SmackDown, donde Gunther venció a LA Knight en la final.

Gunther avanzó eliminando a rivales como Je’Von Evans, Carmelo Hayes y Solo Sikoa, ganando el derecho a enfrentar a Cena en su primer combate individual.

Cartelera del evento y transmisión

Saturday Night’s Main Event XLII (XLII Evento Principal del Sábado por la Noche), también promocionado como John Cena’s Final Match, incluirá cruces entre el roster principal y NXT. La cartelera confirmada es:

John Cena vs. Gunther (Combate de Retiro)

Cody Rhodes (Campeón Undisputed WWE) vs. Oba Femi (Campeón NXT)

Bayley vs. Sol Ruca

Campeones Mundiales por Parejas WWE AJ Styles & Dragon Lee vs. Je’Von Evans & Leon Slater (Campeón TNA X-Division)

Gira y expectativas

La gira de Cena incluyó enfrentamientos contra figuras como CM Punk, Randy Orton, Brock Lesnar, AJ Styles, Sami Zayn, Logan Paul y R-Truth, destacando su 100º victoria en PLE y su heel turn temporal.

Gunther, con su estilo agresivo y técnico, prometió emociones intensas en X, donde Cena lo elogió por su dominio. El combate abrirá el show, permitiendo a Cena el tiempo necesario para su despedida.

Este evento marca el fin de una era en WWE, con Cena confirmando en podcasts que no participará en más combates tras el 13 de diciembre, enfocándose en roles como embajador.