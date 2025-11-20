COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Polideportivo

John Cena se convirtió en Campeón Intercontinental a un mes de su retiro de la WWE

El combate final de John Cena será el 13 de diciembre y será transmitido en vivo por Netflix.
El luchador John Cena, 17 veces campeón mundial de la WWE, conquistó en Monday Night Raw el Campeonato Intercontinental al derrotar a Dominik Mysterio.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El luchador John Cena, 17 veces campeón mundial de la WWE, conquistó en Monday Night Raw el Campeonato Intercontinental al derrotar a Dominik Mysterio. Con ello completó así el exclusivo Grand Slam de la compañía y cumpliendo el último gran objetivo pendiente en su carrera. Esto ocurrió a solo tres semanas de su retiro definitivo que está planificado para el próximo 13 de diciembre.

El combate ante Dominik Mysterio, emitido desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles, se resolvió tras 18 minutos de acción en los que Cena homenajeó al fallecido Eddie Guerrero. Para ello usó varios de sus movimientos característicos, incluyendo el “truco de la silla” y las “Three Amigos”. Con esta victoria, Cena se une al reducido grupo de 17 superestrellas que han ganado todos los títulos principales masculinos de la WWE.

John Cena se despedirá el 13 de diciembre

Solo pocos han ganado el Campeonato Mundial, el Campeonato de la WWE, el Campeonato Intercontinental y el Campeonato por Parejas (en sus diferentes versiones). El triunfo llega exactamente un mes antes del evento Saturday Night ‘s Main Event del sábado 13 de diciembre. Ese día John Cena se despedirá de la fanaticada en el Capital One Arena de Washington D.C. La fecha la confirmó la propia WWE como el último combate profesional de John Cena.

La empresa ha anunciado que, hasta esa noche, se celebrará un torneo en Raw y SmackDown para determinar al rival final del luchador de 48 años. Fuentes de la compañía indican que el ganador del torneo no solo obtendrá el honor de enfrentar a Cena en su despedida. También podría convertirse en el nuevo Campeón Intercontinental, ya que el título estará en juego en dicho combate final.

Cierra una trayectoria de 23 años en la WWE

El torneo comenzó con las primeras rondas clasificatorias y se extenderá durante las próximas ediciones de Raw y SmackDown. Cena, quien anunció su retiro en julio de 2025 durante el evento Money in the Bank, había declarado públicamente que su principal meta restante era conseguir el Grand Slam. Con 17 reinados mundiales (récord compartido con Ric Flair), múltiples títulos por parejas y ahora el Intercontinental, Cena cierra una trayectoria de 23 años en la WWE.

Esa es considerada una de las carreras más exitosas de la historia. La victoria ante Dominik Mysterio generó una ovación de más de cinco minutos por parte del público presente. La pelea acumuló más de 25 millones de visualizaciones en las plataformas digitales de la WWE en las primeras 24 horas. El combate final de John Cena el 13 de diciembre será transmitido en vivo por Netflix como parte del nuevo acuerdo de derechos televisivos de la empresa.

