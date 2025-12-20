John Yeboah anota y Venezia se impone 1-2 ante Modena en la fecha 17 de la Serie B

Venezia derrotó 1-2 a Modena este sábado 20 de diciembre de 2025 en el estadio Alberto Braglia, en el partido correspondiente a la fecha 17 de la Serie B italiana. El extremo John Yeboah abrió el marcador a los 38 minutos, Antonio Casas amplió la ventaja y Francesco Di Mariano descontó en tiempo de adición.

Dominio visitante en el primer tiempo

Venezia mostró superioridad desde el inicio y controló las acciones. Los ‘Lagunares’ generaron varias ocasiones claras antes del gol. A los 38 minutos, John Yeboah controló la pelota en el área y sacó un potente remate que superó al portero de Modena para el 0-1 parcial.

El equipo dirigido por Eusebio Di Francesco mantuvo el dominio y evitó contragolpes peligrosos de los locales. Modena, ubicado en la zona baja de la tabla, tuvo dificultades para generar peligro en la primera mitad.

Ampliación de la ventaja en el complemento

En el segundo tiempo, Venezia siguió presionando y amplió la ventaja. Antonio Casas anotó el 0-2 al conectar un centro preciso dentro del área. El tanto consolidó el control del partido para los visitantes.

Modena intentó reaccionar en los minutos finales. A pesar del descuento de Francesco Di Mariano en tiempo de adición, Venezia mantuvo la victoria y sumó tres puntos clave como visitante.

Rendimiento de Yeboah

John Yeboah, germano-ecuatoriano de 24 años, disputó los 90 minutos y marcó su quinto gol en la presente temporada de Serie B. El extremo ha participado en 15 de los 17 partidos de Venezia, con un total de cinco goles y seis asistencias.

Con esta victoria, Venezia suma 32 puntos y se ubica en el tercer puesto de la clasificación. El equipo no pierde desde hace seis partidos (cinco victorias y un empate). En la próxima jornada, enfrentará a Virtus Entella el 27 de diciembre.

Modena queda en la parte baja de la tabla con 16 puntos. En la Serie B, el primero y segundo ascienden directamente a Serie A, mientras que del tercero al octavo se disputan el último ascenso en playoffs.