Jombriel, artista del año en Ecuador: el fenómeno musical que conquistó el mundo en 2025

El nombre de Jombriel marca el 2025 como un punto de quiebre para la música ecuatoriana.

El cantante esmeraldeño se consagra como artista del año en Ecuador, tras lograr cifras históricas de reproducciones, reconocimiento internacional y una presencia dominante en plataformas digitales. Su impacto redefine el alcance global de la industria musical nacional.

Con un crecimiento sostenido y una identidad sonora sólida, Jombriel posiciona a Ecuador en el mapa global del género urbano. Su música conecta audiencias, rompe récords y consolida una carrera que trasciende fronteras culturales y lingüísticas.

Jombriel domina las plataformas de streaming y lidera rankings globales

Las plataformas de reproducción musical confirman el alcance del fenómeno Jombriel.

El artista acumula más de 349 millones de reproducciones con su éxito global ‘Vitamina’, lanzado en febrero de 2025, una cifra sin precedentes para un solista ecuatoriano.

En Spotify, Jombriel supera los 16 millones de oyentes mensuales, ubicándose por encima de figuras consolidadas de la música latina como Thalía y Chayanne, además de desplazar a artistas internacionales en rankings locales, incluido Bad Bunny.

Otros temas como ‘Parte & Choke’ suman 235 millones de escuchas a nivel mundial. Estos resultados confirman que, durante 2025, los ecuatorianos escucharon más a Jombriel que a cualquier otra estrella global.

Jombriel lidera Spotify Wrapped y se convierte en el artista más escuchado del país

El Spotify Wrapped 2025 ratifica su hegemonía musical en Ecuador. Jombriel figura como el artista más escuchado del año, mientras que ‘Vitamina’ ocupa el primer lugar entre las canciones más reproducidas del país.

Además, ‘Parte & Choke’ se posiciona en el puesto ocho del ranking anual, consolidando una presencia dominante en el consumo musical local. Estos indicadores reflejan una conexión directa con el público y un impacto sostenido en el ecosistema digital.

Galardones confirman su respaldo en la industria musical

El éxito del intérprete esmeraldeño también cuenta con el respaldo institucional. La Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (Sayce) le otorgó el Premio REM como Artista Revelación del Año 2025, uno de los reconocimientos más relevantes del circuito nacional.

Asimismo, Jombriel brilló en los Premios Heat, celebrados en Medellín, Colombia, donde su presentación evidenció una proyección internacional en ascenso, fortaleciendo su posicionamiento regional.

Lejos de conformarse, el artista mantiene una agenda activa de lanzamientos. Su más reciente sencillo, ‘Morena’, grabado junto a Juan Fernando Velasco, apunta a expandir su audiencia y consolidar su presencia en nuevos segmentos musicales.

El poder visual de Jombriel impulsa su impacto digital global

En el ámbito audiovisual, Jombriel también lidera cifras históricas.

Su canal oficial de YouTube supera el millón de suscriptores, mientras que el videoclip de ‘Vitamina’ acumula más de 244 millones de visualizaciones.

El remix de ‘Parte & Choke’ alcanza los 86 millones de vistas, reforzando su influencia en la cultura digital y el consumo audiovisual masivo. Estos números consolidan una estrategia integral entre música e imagen.

Álbum debut y reconocimiento de Rolling Stone consolidan su legado

En septiembre de 2025, Jombriel presentó su primer álbum de larga duración, ‘Jombriel de la Suerte’, bajo el sello Warner Music Latina.

El disco incluye 15 canciones que recorren el reguetón clásico, el dancehall y fusiones contemporáneas, evidenciando versatilidad artística e identidad sonora.

El reconocimiento internacional se amplió cuando la revista Rolling Stone incluyó ‘Vitamina’ entre las 50 mejores canciones latinas en español de 2025, ubicándola en el puesto 33 del listado.

Así, Jombriel redefine lo que significa ser un artista ecuatoriano en el siglo XXI. Demuestra que el acento, la jerga y el ritmo de Esmeraldas tienen un lugar legítimo en los escenarios globales.