Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”

El reguetonero esmeraldeño Jombriel alcanzó un hito cultural al aparecer en la lista ‘Barack Obama’s Favorite Music 2025’. El exmandatario estadounidense recomendó ‘Vitamina’, su colaboración junto a DFZM y Jøtta, dentro de una curaduría seguida por millones.

La mención consolida un ascenso que ya había cruzado fronteras. Jombriel captó la atención de Billboard, entró al Top 50 de Rolling Stone Música Latina y se posicionó como el artista más escuchado en Spotify Ecuador.

Obama mantiene esta tradición desde su paso por la Casa Blanca. Cada listado funciona como un termómetro de tendencias y amplifica carreras emergentes con impacto inmediato.

Jombriel responde a Obama

‘Vitamina’ comparte espacio con nombres como Kendrick Lamar, Lady Gaga, Rosalía y Drake. En Ecuador, el sencillo lidera reproducciones y refuerza el dominio del artista en plataformas digitales.

El gesto del exmandatario no se quedó en la mera sensación. En la publicación, Jombriel respondió con un mensaje breve y de celebración que elevó el orgullo local y viralizó el momento. El reconocimiento llega tras otro logro clave para la música ecuatoriana. Rolling Stone incluyó a Johann Vera y Jombriel en su lista de las 50 mejores canciones en español de 2025.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Barack Obama (@barackobama)

En esa selección, ‘Vitamina’ destacó por proyectar el reguetón ecuatoriano al mapa regional. La revista subrayó el equilibrio entre nostalgia y modernidad, con guiños al espíritu de La Familia Balvin. El estribillo pegadizo fue uno de los puntos resaltados por la crítica: “Tengo tu kriptonita / Y para tus chicas tengo una vi-ta-meeee-na”. La canción integra el álbum debut con Warner Music Latina, Jombriel de la Suerte, que incluye además un remix de ‘Parte & Choke’ junto a Ryan Castro.

La recomendación de Obama amplifica el alcance de Jombriel y confirma que su propuesta dialoga con audiencias globales