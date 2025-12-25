COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Espectáculos
Novedades

Jombriel se convirtió en papá: Su hijo nació durante la Nochebuena

El cantante urbano Jombriel y la maquilladora Angie Hernández celebraron el nacimiento de su primer hijo, Joyner, este 24 de diciembre de 2025.
Las imágenes que compartió Jombriel en Instagram.
Las imágenes que compartió Jombriel en Instagram.
Las imágenes que compartió Jombriel en Instagram.

El cantante urbano Jombriel, reconocido intérprete del tema ‘Vitamina’, anunció el nacimiento de su hijo Joyner durante la noche del 24 de diciembre.

El artista acompañó a su pareja, la maquilladora profesional Angie Hernández, en un centro hospitalario donde se produjo el alumbramiento en plena celebración de Nochebuena.

El emotivo anuncio de Jombriel

La confirmación oficial llegó mediante las historias de Instagram del artista, donde una imagen de su brazo con las huellas de los pies del recién nacido.

“Feliz Navidad. Hoy nació el mejor regalo de Navidad de papá y mamá“, escribió el músico. La publicación generó una ola inmediata de interacciones.

Posteriormente, Jombriel publicó una fotografía de carácter más íntimo capturada dentro del quirófano. En dicha imagen, se observa al cantante utilizando la indumentaria reglamentaria de cirugía mientras acompaña a Angie Hernández y al pequeño Joyner en sus primeros minutos de vida. “Gracias Dios por tu mejor regalo de Navidad”, indicó él.

Este registro visual ha confirmado el acompañamiento activo del cantante durante todo el proceso de parto, reforzando el vínculo familiar en una fecha de alta relevancia cultural.

Antecedentes y preparativos del nacimiento

Días antes del parto, la pareja había mantenido a su audiencia informada sobre el avance del embarazo.

Angie Hernández compartió detalles de la celebración del baby shower, evento que contó con la presencia de familiares y amigos cercanos. Las imágenes del festejo mostraron una elaborada decoración y arreglos temáticos.

La llegada de Joyner ocurre en un momento importante para la carrera de Jombriel, quien ha logrado posicionarse en las listas de reproducción con sencillos recientes. No obstante, el artista ha decidido priorizar estos días de festividad para dedicarlos exclusivamente al cuidado de su pareja y su hijo recién nacido.

Se espera que en los próximos días la pareja comparta más detalles sobre el crecimiento de Joyner y su regreso a casa. Mientras tanto, la farándula ecuatoriana celebra esta noticia como una de las más comentadas del cierre de año.

