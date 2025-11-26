Jorge Campozano es el primer famoso «incapacitado» de MasterChef Celebrity Ecuador

MasterChef Celebrity Ecuador ya tiene a su primer famoso víctima de los accidentes de cocina. Se trata del actor y creador de contenido Jorge Campozano, quien sufrió un corte en su mano izquierda y recibió seis puntos de sutura.

El accidente se dio en el programa emitido el pasado lunes, mientras el guayaquileño disputaba un reto en pareja.

Personal médico de MasterChef no lo deja cocinar

En el programa de la noche de ayer, se reveló la magnitud del accidente sufrido por Jorge, quien mantuvo una actitud positiva pese a todo.

«Ayer tuve una pequeña cortadita, hay que seguirle no más, dando todo. La verdad es que fueron seis puntos«, dijo el influencer, añadiendo que «a pesar de la cortadota que me pegué en un reto anterior, estoy con todas las ganas de cocinar, sé que esto no me impide hacerlo».

Aunque el famoso ecuatoriano quería cocinar en el reto de anoche, la producción no se lo permitió. «Lamentablemente Jorge, usted no puede cocinar. El personal médico nos ha dicho que está incapacitado, por ende no podrá hacer este reto», le dijo la presentadora, Virginia Limongi.

Ante la insistencia de Jorge, quien aseguró que sí podía cocinar, Virginia le recalcó: «De poder se puede, el tema es que no debes. Hay que cuidar porque la cortada fueron seis puntos y la salud está por encima de cualquier competencia».

¿Qué pasará con Jorge en el reality?

Cuando un participante de MasterChef se ausenta por licencia médica o incapacidad puede regresar a la competencia, pero con delantal negro. Este significa que debe competir directamente en el reto de eliminación. Así ha pasado en las temporadas anteriores.

En el caso del actor, se deberá esperar su recuperación para que la producción confirme su futuro.

23 famosos en nueva temporada de MasterChef Ecuador

La nueva temporada de MaterChef Celebrity Ecuador se estrenó hace una semana. Esta cuenta con un elenco de 23 famosos de distintos ámbitos. Estos son:

Andy Suzuki. Blanko. El Jose. Nicole Padilla. Beber Espinoza. .Monserrath Astudillo. Frickson Erazo. Mara Topic. Jorge Campozano. Giovanna Andrade. Hugo Quintana. Erika Toa Russo. Ana Paula Buljubasich. Ricardo Perotti. Karime Borja. Naykim Tzamarenda. Fer Guevara. Nexar Gómez. Carlos Luis Andrade. Sebastián Guayasamín. Josh Paredes. Bastián Napolitano. Sonia Luna.

Ellos esperan convertirse en el nuevo MasterChef Celebrity Ecuador, título que previamente ganaron la cantante Nikki Mackliff y la actriz Shany Nadan.

Mientras que en el jurado repiten el colombiano Jorge Rausch, la guayaquileña Irene González y la cuencana Carolina Sánchez, quien está actualmente embarazada de su primera hija.