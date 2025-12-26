Jorge Glas denunció tortura y persecución política durante audiencia de hábeas corpus

Durante la audiencia de hábeas corpus de Jorge Glas, realizada este viernes 26 de diciembre en la Unidad Judicial de Garantías Penales del cantón La Libertad, el exvicepresidente aseguró que enfrenta tortura, tratos crueles y un deterioro progresivo de su salud mientras permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

La diligencia se desarrolló de forma telemática y bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Glas no compareció de manera presencial y su defensa sostuvo que las condiciones de reclusión vulneran derechos fundamentales y ponen en riesgo su vida.

Hábeas corpus de Jorge Glas y denuncias de tortura

Durante su intervención ante el juez Jean Daniel Valverde, Jorge Glas afirmó que su estado de salud se agrava de manera constante dentro del centro penitenciario. Además, cuestionó la versión oficial sobre la atención médica que recibe.

“Eso no es una atención médica integral. Solo vienen a tomar la presión o el oxímetro”, reclamó durante la audiencia.

Según explicó, las revisiones médicas carecen de continuidad, ya que cada evaluación la realiza un profesional distinto, sin seguimiento clínico ni tratamiento efectivo. Glas enumeró enfermedades como fibromialgia, problemas de columna, hipertensión, estrés postraumático, trastornos de ansiedad y una depresión que calificó como “grave y profunda”.

Falta de medicamentos y atención especializada

El exvicepresidente alertó sobre la escasez de medicamentos esenciales dentro del penal. Indicó que solo dispone de pastillas para la presión arterial por dos días y que durante la semana no accedió a consultas médicas.

“No me sacaron. No me pusieron en la lista de pacientes y no pude hablar con ningún médico”, dijo ante el juez.

Glas explicó que la reposición de medicamentos depende de trámites entre el SNAI y el Ministerio de Salud. Mientras tanto, permanece sin tratamiento adecuado.

“Mientras ese trámite no se cumpla, yo voy a estar sin pastillas para la presión arterial… Eso se traduce en una tortura psicológica sistemática”, aseguró.

Ruidos constantes y condiciones en la Cárcel del Encuentro

En otro momento de su testimonio, Jorge Glas denunció ruidos metálicos permanentes, golpes y el uso prolongado de un extractor industrial dentro del centro penitenciario, activo hasta 16 horas seguidas.

“No podemos dormir. Hay intervenciones a las 2, 3, 4 o 5 de la mañana, con golpes y escándalo. Me tienen los nervios destrozados”, manifestó.

También relató que durante operativos internos se obliga a otros internos a bañarse de madrugada, lo que genera gritos constantes. Alertó que un golpe dañó la puerta de su celda.

“El policarbonato que supuestamente es antiponines está fisurado. No representa ninguna protección en un motín ni frente a un disparo”, advirtió.

Jorge Glas: informe médico presentado por la defensa

Horas antes de la audiencia, la defensa de Jorge Glas, encabezada por el abogado Andrés Villegas, presentó un informe médico integral elaborado por el especialista Edison Barreto. El documento respalda el pedido de traslado inmediato a una casa de salud.

El reporte se elaboró en el marco de las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte IDH. El médico advirtió que la evaluación se realizó sin camilla, privacidad ni condiciones clínicas adecuadas, además de vigilancia policial permanente.

Diagnóstico clínico y riesgo vital

El informe describe un cuadro de fragilidad clínica avanzada. Según el análisis, Jorge Glas padece 18 patologías confirmadas, entre ellas hipertensión arterial, trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos, estrés postraumático y un riesgo permanente para su integridad.

También registra enfermedades crónicas como espondilitis anquilosante, fibromialgia, asma bronquial, gastritis atrófica y una farmacodependencia a benzodiazepinas.

Para tratar estas dolencias, Glas consume diariamente un esquema de 21 medicamentos, incluidos quetiapina, alprazolam, clonazepam, risperidona y tratamientos subcutáneos mensuales como golimumab.

Polifarmacia, anemia y deterioro físico

El informe advierte que esta polifarmacia extrema, sin monitoreo especializado, incrementa el riesgo de deterioro cognitivo, caídas y complicaciones cardiovasculares.

Durante la inspección física, el médico constató inestabilidad al ponerse de pie, pérdida severa de masa muscular, lesiones cutáneas y signos compatibles con una posible disfunción hepática no evaluada.

El reporte también cuestionó el almacenamiento de medicamentos, la administración a cargo de personal policial y el acceso restringido al agua. Según el documento, estas condiciones ya provocaron anemia confirmada por laboratorio y debilidad generalizada.

Audiencia suspendida y decisión pendiente

El juez Jean Daniel Valverde ordenó que Jorge Glas comparezca de cuerpo presente en la audiencia y dispuso que, ante una necesidad médica justificada, el SNAI coordine su traslado inmediato a un hospital público.

La diligencia se suspendió pasadas las 13:00 y continuará este sábado 27 de diciembre a las 08:30. El magistrado deberá resolver el hábeas corpus correctivo presentado por la defensa.

Contexto judicial de Jorge Glas y reacciones externas

En los exteriores del complejo judicial, simpatizantes de la Revolución Ciudadana se concentraron para expresar apoyo a Glas y denunciar presuntas vulneraciones a sus derechos.

Jorge Glas permanece privado de libertad por condenas acumuladas por corrupción, entre ellas asociación ilícita en los casos Odebrecht y Sobornos, así como peculado en la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016. Aunque su defensa sostiene que cumplió el 100% de algunas sentencias en octubre de 2025, una condena adicional de 13 años y una medida de prisión preventiva mantienen su reclusión. (07)