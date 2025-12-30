COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Jorge Guzmán apunta a Christian Noboa y viceministro de Deportes en lo que considera una ofensiva coordinada contra Emelec

El presidente eléctrico lanzó duras acusaciones contra el 'Zar' y advirtió sobre una supuesta estrategia para deslegitimar a su directorio.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Jorge Guzmán apunta a Christian Noboa y viceministro de Deportes en lo que considera una ofensiva coordinada contra Emelec
El presidente Guzmán dio una rueda de prensa este martes 30 de diciembre.
Jorge Guzmán apunta a Christian Noboa y viceministro de Deportes en lo que considera una ofensiva coordinada contra Emelec
El presidente Guzmán dio una rueda de prensa este martes 30 de diciembre.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La interna del Club Sport Emelec sumó un nuevo capítulo de alta tensión tras las declaraciones públicas de su presidente, Jorge Guzmán. En una rueda de prensa, el directivo apuntó con dureza contra Cristhian Noboa, exfutbolista e ídolo del club, y cuestionó abiertamente sus intenciones políticas dentro de la institución.

Guzmán utilizó un tono sarcástico para referirse al exmediocampista. “Alguien que se autodenomina el ‘Zar’ cree que los Reyes Magos van a venir a darle de regalo la presidencia de Emelec”, afirmó, en una frase que rápidamente se viralizó entre socios e hinchas del Bombillo.

El presidente azul sostuvo que detrás de los cuestionamientos a su administración existe una campaña articulada. Según su versión, no se trata de críticas aisladas, sino de una estrategia que busca erosionar la legitimidad del actual directorio en un momento institucional sensible.

Institucionalidad de Emelec

En ese contexto, Guzmán mencionó nombres propios y a otro hizo una alusión. Señaló directamente al socio y exdirectivo Carlos Javier Puga y a Roberto Ibáñez, actual viceministro del Deporte; además de ‘Zar’ para referirse aparentemente a Cristhian Noboa, como actores de un frente que, a su criterio, actúa de manera coordinada.

La acusación se produce mientras Emelec enfrenta trámites administrativos ante el Viceministerio del Deporte. También persisten cuestionamientos sobre la inscripción formal del directorio, un factor que ha alimentado rumores sobre un eventual adelanto de elecciones.

Guzmán fue enfático al cerrar esa posibilidad. Recordó que su gestión no ha cumplido un año y que no existe intención alguna de convocar a un nuevo proceso electoral. En su discurso, insistió en que los socios ya se pronunciaron en las urnas y respaldaron de forma contundente a su equipo de trabajo.

Espera de audiencia

El dirigente también evocó episodios previos de confrontación. Aseguró que su directorio de Emelec fue blanco de insultos, agravios y ataques personales desde antes de asumir funciones, una situación que, según dijo, no se detuvo tras el resultado electoral.

Cristhian Noboa, por su parte, manifestado públicamente hace mucho tiempo atrás su interés en presidir Emelec cuando se habilite un proceso democrático. Su figura conserva peso simbólico en el club, tras etapas destacadas como jugador y un breve retorno en 2024.

“Se cree encargado por la Divina Providencia para dirigir a Emelec”, ironizó Guzmán, profundizando una fractura que expone la disputa de poder y marca el pulso político del club eléctrico.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Robo millonario en banco de Alemania: ladrones vaciaron más de mil cajas de seguridad de una bóveda

IESS lanza certificado en línea para verificar representación legal y deudas patronales

Emotiva despedida entre la esposa y el “Durmiente Sucio”, peligroso delincuente detenido en Brasil

Jorge Guzmán apunta a Christian Noboa y viceministro de Deportes en lo que considera una ofensiva coordinada contra Emelec

Juez absuelve a ‘Lazito’ en juicio iniciado por Sarah Alarcón por presuntas expresiones en descrédito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Robo millonario en banco de Alemania: ladrones vaciaron más de mil cajas de seguridad de una bóveda

IESS lanza certificado en línea para verificar representación legal y deudas patronales

Emotiva despedida entre la esposa y el “Durmiente Sucio”, peligroso delincuente detenido en Brasil

Jorge Guzmán apunta a Christian Noboa y viceministro de Deportes en lo que considera una ofensiva coordinada contra Emelec

Juez absuelve a ‘Lazito’ en juicio iniciado por Sarah Alarcón por presuntas expresiones en descrédito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Robo millonario en banco de Alemania: ladrones vaciaron más de mil cajas de seguridad de una bóveda

IESS lanza certificado en línea para verificar representación legal y deudas patronales

Emotiva despedida entre la esposa y el “Durmiente Sucio”, peligroso delincuente detenido en Brasil

Juez absuelve a ‘Lazito’ en juicio iniciado por Sarah Alarcón por presuntas expresiones en descrédito

Hallan un cuerpo en una playa de Muisne y activan investigación policial

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO