Jornada 6 de la Champions League: horarios, partidos y duelos clave para este martes 9 de diciembre

La fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26 entra en un tramo crucial con la disputa de la jornada 6, que arranca este martes 9 de diciembre con nueve partidos distribuidos en tres horarios. Esta etapa, que reúne a 36 clubes en un formato unificado, se disputa desde septiembre y se extenderá hasta enero, antes del inicio de los play-offs y octavos de final.

Un primer duelo abre la jornada. Kairat Almaty recibe a Olympiacos a las 10:30 en el Estadio Central de Almaty. El club kazajo disputa por primera vez esta fase, mientras que los griegos buscan consolidarse en la zona media de la tabla.

El segundo encuentro llega a las 12:45. Bayern München enfrenta a Sporting CP en el Allianz Arena, un choque marcado por el contraste entre el ritmo alemán y la propuesta técnica del club portugués. El Bayern llega con mejor coeficiente UEFA, aunque Sporting ha mostrado regularidad en Champions.

Champions y compromisos ‘potentes’

La franja de las 15h00 concentra el grueso de la jornada. Inter y Liverpool se miden en el Giuseppe Meazza en uno de los duelos más atractivos del día. Ambos suman nueve títulos europeos combinados y llegan con la presión de asegurar puntos que resultan vitales para la clasificación.

Barcelona también salta a escena. El club catalán recibe en el Camp Nou al Eintracht Frankfurt, un equipo que combina intensidad física con transiciones rápidas. El Barça necesita fortalecer su posición en la tabla de liga de la Champions League.

Otro choque de alto interés es Atalanta vs Chelsea. La escuadra italiana, reconocida por su propuesta ofensiva, se mide con un Chelsea que intenta recuperar jerarquía continental. Tottenham juega en Londres frente al Slavia Praha. Los ‘Spurs buscan’ mantener su línea ascendente ante un rival que llega desde la liga checa con un rendimiento irregular.

Encuentros decisivos

El PSV Eindhoven recibe al Atlético de Madrid en un partido marcado por un historial favorable para los españoles. El club neerlandés llega como líder de la Eredivisie y quiere quebrar ese registro. En Mónaco, el conjunto local enfrenta a Galatasaray en un duelo entre Ligue 1 y Süper Lig que promete intensidad en esta instancia de Champions.

El último partido del bloque lo protagonizan Union Saint-Gilloise y Olympique de Marseille en el Lotto Park. El club belga vive un buen momento y quiere aprovechar su localía ante un Marsella obligado a sumar.

Esta sexta jornada puede alterar posiciones decisivas en la tabla de 36 equipos. Los primeros ocho avanzan directamente a octavos, mientras que los ubicados del noveno al vigésimo cuarto disputarán los play-offs rumbo a la fase final de Champions League. La acción continuará el miércoles con otros nueve partidos, incluido el atractivo duelo entre Real Madrid y Manchester City.

Horarios y partidos