Jornada electoral inicia con baja afluencia en Santo Domingo de los Tsáchilas

La Consulta Popular y Referéndum 2025 inició este domingo 16 de noviembre de 2025 en Santo Domingo de los Tsáchilas, donde pocos ciudadanos acudieron desde las 07:00 a los recintos educativos para ejercer el voto, en una jornada marcada por un clima frío y un proceso organizado bajo supervisión de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, según el cronograma del CNE.

Sin retrasos en la jornada electoral

La primera jornada electoral se abrió sin retrasos. Los recintos educativos habilitados para la Consulta Popular y Referéndum 2025 recibieron a los votantes desde las 07:00. Las autoridades reportaron un inicio ordenado. La asistencia se mantuvo reducida en las primeras horas.

En el colegio Julio Moreno Espinoza, el movimiento fue mínimo en los pasillos. Los miembros de las Fuerzas Armadas supervisaron los ingresos. El personal de la Policía Nacional se ubicó en los accesos principales. Los organismos de emergencia activaron sus equipos. Las operaciones siguieron el protocolo vigente.

Primeras impresiones de los votantes

Miguel de la Cruz, vecino de la zona, llegó puntual a las 07:00. Él afirmó que fue el primero en votar. “El proceso fue rápido. Vine antes porque debo trabajar y cuidar a mi mamá”, expresó de la Cruz, quien mostró su papeleta al salir del recinto.

En la junta de varones número 3 del mismo plantel, la presencia de electores también fue baja. Las autoridades locales confirmaron que el proceso arrancó de forma regular. El flujo de votantes se mantuvo estable. Los delegados del CNE ofrecieron orientación cuando hizo falta.

Dinámica del proceso en los recintos

Los recintos aplicaron sus guías operativas. Los miembros de las juntas brindaron atención inmediata. Las urnas estuvieron listas en cada aula asignada. Los votantes verificaron sus datos en listas impresas. El flujo interno se mantuvo controlado. Los observadores nacionales verificaron la transparencia del proceso. Este seguimiento fortaleció la confianza institucional.

La información circuló a través de boletines oficiales. Los medios locales realizaron recorridos breves. El CNE pidió a la ciudadanía mantener un tiempo prudente dentro de los recintos. La jornada se mantiene activa mientras se espera un incremento moderado de personas durante el mediodía. Se prevé que los ciudadanos lleguen después de cumplir actividades laborales o familiares.