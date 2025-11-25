COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
José Luis Rodríguez 'El Puma' es obligado a bajar de un avión en Ecuador tras discusión con la tripulación

El cantante venezolano José Luis Rodríguez 'El Puma' fue expulsado de un vuelo de American Airlines en Quito, Ecuador, tras una discusión por su maletín de medicamentos.
'El Puma' acaba de dar dos conciertos en Ecuador.
'El Puma' acaba de dar dos conciertos en Ecuador.
'El Puma' acaba de dar dos conciertos en Ecuador.

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido como ‘El Puma’, de 82 años, fue obligado a abandonar un vuelo de American Airlines con destino a Miami, Estados Unidos, justo antes del despegue en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, Ecuador.

El hecho se habría dado luego de que el artista tuvo una discusión con la tripulación, originada por una queja de un pasajero sobre su maletín. En este, supuestamente, transportaba sus medicamentos post-trasplante pulmonar.

El conflicto de ‘El Puma’ en el avión

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales y reportes de testigos, el incidente inició cuando un pasajero adyacente reclamó la ubicación del maletín de ‘El Puma’, que había sido colocado en un compartimento superior distante de su asiento.

La tripulación intervino solicitando su reubicación, lo que generó resistencia inicial por parte del artista, quien insistió en que el equipaje contenía medicinas vitales.

La discusión escaló cuando ‘El Puma’ expresó sentirse mal físicamente, mientras transmitía en vivo con su celular. En las grabaciones de testigo, se escucha al cantante decir: “No me siento bien y de parte de la tripulación me dejan estar acá… Es la primera vez en mi vida”.

En ese momento, un miembro de la tripulación respondió elevando el tono, y el capitán ordenó: “Desembarque de mi avión ahorita, usted no puede hacer streaming. Usted estaba muy ‘gentil’ con nuestros tripulantes aquí”.

Su exmánager lo defiende

El exrepresentante de ‘El Puma’ relató al programa “Al Rojo Vivo” de Telemundo que el conflicto surgió específicamente por el maletín de medicamentos, esencial tras el doble trasplante de pulmón que el cantante recibió en 2017.

Según esta versión, ‘El Puma’ se disculpó varias veces, pero la tripulación lo calificó de “grosero”. Esto llevó a la decisión del piloto de expulsarlo.

‘El Puma’, a la espera de otro vuelo

En el material audiovisual, compartido ampliamente en X e Instagram, se observa a ‘El Puma’ recoger su equipaje y bajar de la aeronave.

Pasajeros presenciaron el momento, que duró varios minutos, dejando al artista varado en Quito hasta reprogramar su viaje a Miami, donde reside.

Cantó en Ecuador

José Luis Rodríguez, con una carrera de más de 60 años, se sometió a un trasplante doble de pulmón en diciembre de 2017. Este procedimiento requiere medicación constante, lo que explica la sensibilidad alrededor de su equipaje médico.

El incidente ocurrió al finalizar su “Gracias Tour”, cuyo último concierto fue en el Quórum Paseo San Francisco de Quito, el reciente domingo. Un día antes había cantado en Guayaquil.

Hasta el cierre de esta nota, ni American Airlines ni el equipo de ‘El Puma’ han emitido pronunciamientos oficiales.

