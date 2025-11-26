COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
José Luis Rodríguez 'El Puma' espera una disculpa pública tras ser expulsado de un avión en Ecuador: "Me sentí humillado"

José Luis Rodríguez 'El Puma' habló tras ser expulsado de un avión en Quito, Ecuador, en el cual pretendía llegar a su hogar en Miami, Estados Unidos.
El cantante dio su versión en en un video publicado en Instagram.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido como ‘El Puma’, explicó cómo se dio el conflicto que terminó con él siendo expulsado de un vuelo de American Airlines en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito.

El episodio ocurrió la madrugada de ayer, martes 25 de noviembre de 2025, cuando el artista se disponía a regresar a su residencia en Miami, Estados Unidos, tras dar dos conciertos en Ecuador.

Según la versión del cantante, dada a través de un video en sus redes sociales, el conflicto inició por el lugar donde guardó su bolso personal, donde lleva medicinas esenciales para él, como paciente trasplantado de ambos pulmones desde 2017.

‘El Puma’ y su versión del incidente

El artista, de 82 años, indicó guardó su bolso bajo el asiento delantero, pero el jefe de cabina le indicó que debía colocarlo en los compartimientos superiores. “Siempre viajo con un bolso donde llevo medicinas… Entonces siempre llevo un bolso guindado que lleva realmente eso, medicina (…) Le digo (al jefe de cabina) ‘hermano, es que yo necesito esto porque tengo medicinas ahí…’ Total que accedo, por supuesto, le doy el bolso para que lo ponga arriba”, contó Rodríguez.

‘El Puma’ añadió que el altercado final se habría dado por la malinterpretación de una palabra dicha por él. “Me parece que este muchacho es un poco tonto, porque esto es muy simple de resolver… realmente la palabra fue pendejada, para nosotros es como decir tontería”, explicó. Una asistente escuchó la frase y supuso que se refería al personal, lo que tensó aún más la situación.

A partir de ahí, todo se complicó. “Este muchacho dice que yo estoy hablando pestes de él… yo le digo a la gente que está en el avión: señores, me están sacando del avión y quiero que sepan que no sé por qué realmente”.

El cantante insistió en que pidió disculpas varias veces: “Tres veces le pedí disculpas, tres. Me humillé… estoy sin dormir, estoy muy cansado, no me siento bien”.

Espera disculpas de la aerolínea

En su video, el intérprete añadió que “siempre elegí esta aerolínea por todas las conexiones que tiene, pero me ha sucedido algo que jamás en la vida pensé que me iba a suceder”.

También contó que tras ser llevado nuevamente a un hotel y esperar un vuelo a media noche, regresó a su hogar. “Me sentí vejado, humillado, me sacaron como un delincuente realmente de un avión de American Airlines”, dijo. “Espero una disculpa de American Airlines, y espero que no vuelva a pasar esto”, finalizó ‘El Puma’.

