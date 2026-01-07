COMUNIDAD POR USD 1
Hombre asesinado a balazos en Jaramijó: primera muerte violenta del año en ese cantón manabita

En los primeros siete días de enero de 2026, se han contabilizado 15 muertes violentas en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

José Ulbio Mero Mero, de 50 años, conocido como “Cachetes”, falleció este miércoles 7 de enero de 2026. Él, recibió más de ocho disparos en el portal de su vivienda, ubicada en la avenida 6 de Diciembre del cantón Jaramijó, provincia de Manabí. El ataque ocurrió a las 14h50 y generó alarma en la zona, donde hombres armados arremetieron contra la víctima mientras descansaba en una hamaca.

Mero Mero murió de forma instantánea por los impactos de bala. Su esposa y una nieta de ambos resultaron heridas en el mismo incidente y las trasladaron a un hospital en Manta para recibir atención médica. Este hecho convierte a José Ulbio Mero Mero en la primera víctima de muerte violenta registrada en Jaramijó durante 2026. En 2025, el cantón reportó 33 asesinatos, según datos policiales.

Asesinado en Jaramijó no tenía antecedentes

El incidente forma parte de una serie de eventos violentos en el distrito que abarca Manta, Montecristi y Jaramijó. En los primeros siete días de enero de 2026, se han contabilizado 15 muertes violentas en esta zona. Además, en menos de 24 horas (desde la noche del martes 6 hasta la tarde del miércoles 7) se registraron cuatro asesinatos en el distrito. La Policía Nacional investiga el ataque armado en Jaramijó.

El cuerpo de José Mero lo trasladaron al centro forense de Manta para la autopsia y los procedimientos legales correspondientes. Manabí, una de las provincias más afectadas por la violencia en Ecuador, se encuentra bajo estado de excepción decretado a inicios de 2026, junto con otras ocho provincias. Aquello, debido al incremento de homicidios relacionados con disputas de grupos delictivos organizados.

Más seguridad en las zonas costeras

En 2025, el distrito Manta-Montecristi-Jaramijó cerró con un alto número de muertes violentas, un total de 519, reflejando la persistencia de la inseguridad en la región costera. Las autoridades mantienen operativos para esclarecer los móviles del crimen y capturar a los responsables, en un contexto nacional marcado por el aumento de hechos violentos en los primeros días del año. La Policía confirmó que José Mero no registraba antecedentes penales. (17)

