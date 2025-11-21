Joselyn Espinales celebra título de Copa do Brasil con Palmeiras ante Ferroviária en final única

Palmeiras se coronó campeón de la Copa de Brasil Femenina 2025 al vencer 4-2 a Ferroviária en la Arena Fonte Luminosa de Araraquara, Brasil, en partido único de final. Este es el primer título nacional del club en la competición y el segundo de la ecuatoriana Joselyn Espinales en Brasil.

El encuentro se disputó con intensidad desde el inicio, con Ferroviária presionando en los primeros minutos y Palmeiras respondiendo con transiciones rápidas. El primer gol llegó al minuto 21, cuando Raíssa Bahia cruzó desde la izquierda y Amanda Gutierres cabeceó para el 1-0. Ferroviária empató al 39 mediante Andressa, pero Brena adelantó nuevamente a las visitantes al 48 con un remate tras rebote en la defensa local.

En el segundo tiempo, Tainá Maranhão convirtió un penal al minuto 46 para el 3-1, tras revisión del VAR por falta en el área. Ferroviária descontó al 73 con gol de Raquel, pero Greicy Landázuri selló el 4-2 al 79, tras robo de Diany y pase preciso, definiendo con toque al palo lejano.

Joselyn Espinales, mediocampista ecuatoriana de 23 años, ingresó al minuto 73 en lugar de Ingryd, aportando equilibrio en la zona media durante los minutos finales. Su participación contribuyó a mantener el control del balón y cerrar el partido con solidez defensiva.

Trayectoria de Espinales y contexto del título

Este triunfo representa el segundo trofeo de Espinales en Brasil, tras el Campeonato Paulista ganado en 2024 con Palmeiras. La ecuatoriana, federada por la FEF, se incorporó al club en 2024 y ha disputado 28 partidos en 2025, con 2 goles y asistencias en la creación de juego.

Palmeiras avanzó a la final tras eliminar a Avaí/Kindermann (4-0), América-MG (3-0), Sport (5-0) y São Paulo (4-0) en semifinales, sin recibir goles en la fase previa. Ferroviária, bicampeona en 2014, llegó invicta hasta la decisión, superando a Coritiba (5-1), Vitória (3-0), Internacional (2-0) y Bahia (2-0).

La Copa de Brasil Femenina, reincorporada al calendario en 2025 tras su ausencia desde 2016, otorga al campeón un cupo a la Copa Libertadores Femenina 2026. Palmeiras suma así su primer título en la competición, junto a la Libertadores 2022, el Brasileirão 2022 y tres Paulistas.

Espinales y sus compañeras celebraron el trofeo levantado por la presidenta Leila Pereira, quien asistió al encuentro. El equipo se prepara ahora para las semifinales del Paulista el 23 de noviembre ante la misma Ferroviária.

Implicaciones para el fútbol sudamericano

Este logro eleva el perfil del fútbol femenino ecuatoriano en el exterior, con Espinales sumando experiencia internacional. Palmeiras consolida su proyecto bajo la entrenadora Rosana Augusto, con invicto de 6 victorias y 2 empates en sus primeros 8 juegos al mando.

La presencia de jugadoras ecuatorianas y colombianas en ligas top sudamericanas resalta la exportación de talento regional, con Tapia destacando en reconocimientos globales de la IFFHS.