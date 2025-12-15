COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Joselyn Espinales conquista el título paulista con Palmeiras tras final ante Corinthians

La ecuatoriana Joselyn Espinales celebró con Palmeiras el tetracampeonato del Campeonato Paulista Femenino 2025, tras vencer a Corinthians en la final con global de 5-2.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Joselyn Espinales conquista el título paulista con Palmeiras tras final ante Corinthians
Joselyn Espinales junto a una compañera con el título paulista.
Joselyn Espinales conquista el título paulista con Palmeiras tras final ante Corinthians
Joselyn Espinales junto a una compañera con el título paulista.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Palmeiras se proclamó campeón del Campeonato Paulista Femenino 2025 en el Estádio Canindé de São Paulo, Brasil, al imponerse en el global 5-2 a Corinthians, pese a caer 1-0 en el partido de vuelta. La mediocampista ecuatoriana Joselyn Espinales participó como suplente en el encuentro decisivo.

El título representa el tetracampeonato para el club alviverde, con conquistas previas en 2001, 2022 y 2024, y el bicampeonato consecutivo.

La ventaja se construyó en el partido de ida, disputado el 7 de diciembre en la Arena Barueri, donde Palmeiras venció 5-1.

Detalles de la final

En el partido de vuelta, Corinthians anotó el único gol mediante un penal convertido por Gabi Zanotti en el segundo tiempo.

Palmeiras administró la ventaja durante el encuentro, con ingreso de Joselyn Espinales en sustitución de Ingryd Lima.

La ecuatoriana, de 26 años, participó en la recta final y estuvo cerca de anotar, pero un gol suyo fue anulado por posición de impedimento.

Participación de Espinales

Joselyn Espinales, volante ecuatoriana llegada a Palmeiras en 2024 procedente de Atlético Nacional de Colombia, ha sido parte del plantel campeón.

En el encuentro de vuelta, ingresó al campo y contribuyó en el mediocampo durante el segundo tiempo.

Durante la temporada, Espinales ha sumado minutos en diversos partidos del torneo estatal.

Palmeiras y sus títulos

Este campeonato marca el cuarto título paulista para Palmeiras en la historia del fútbol femenino, igualando a Corinthians, Santos y Juventus como los clubes más ganadores.

El equipo dirigido por el cuerpo técnico alviverde cerró 2025 con múltiples conquistas, incluyendo la Copa do Brasil Femenina y la Brasil Ladies Cup.

La final repitió el duelo de 2024, donde Palmeiras también se impuso.

El Campeonato Paulista Femenino es uno de los torneos estatales más competitivos de Brasil, organizado por la Federación Paulista de Fútbol.

Con esta conquista, Palmeiras consolida su posición en el fútbol femenino brasileño, con un plantel que incluye jugadoras internacionales.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO