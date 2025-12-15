Joselyn Espinales conquista el título paulista con Palmeiras tras final ante Corinthians

Palmeiras se proclamó campeón del Campeonato Paulista Femenino 2025 en el Estádio Canindé de São Paulo, Brasil, al imponerse en el global 5-2 a Corinthians, pese a caer 1-0 en el partido de vuelta. La mediocampista ecuatoriana Joselyn Espinales participó como suplente en el encuentro decisivo.

El título representa el tetracampeonato para el club alviverde, con conquistas previas en 2001, 2022 y 2024, y el bicampeonato consecutivo.

La ventaja se construyó en el partido de ida, disputado el 7 de diciembre en la Arena Barueri, donde Palmeiras venció 5-1.

Detalles de la final

En el partido de vuelta, Corinthians anotó el único gol mediante un penal convertido por Gabi Zanotti en el segundo tiempo.

Palmeiras administró la ventaja durante el encuentro, con ingreso de Joselyn Espinales en sustitución de Ingryd Lima.

La ecuatoriana, de 26 años, participó en la recta final y estuvo cerca de anotar, pero un gol suyo fue anulado por posición de impedimento.

Participación de Espinales

A festa das minhas greengas 😮‍💨🇪🇨🇨🇴 pic.twitter.com/FMYGEUb7U6 — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) December 14, 2025

Joselyn Espinales, volante ecuatoriana llegada a Palmeiras en 2024 procedente de Atlético Nacional de Colombia, ha sido parte del plantel campeón.

En el encuentro de vuelta, ingresó al campo y contribuyó en el mediocampo durante el segundo tiempo.

Durante la temporada, Espinales ha sumado minutos en diversos partidos del torneo estatal.

Palmeiras y sus títulos

Este campeonato marca el cuarto título paulista para Palmeiras en la historia del fútbol femenino, igualando a Corinthians, Santos y Juventus como los clubes más ganadores.

El equipo dirigido por el cuerpo técnico alviverde cerró 2025 con múltiples conquistas, incluyendo la Copa do Brasil Femenina y la Brasil Ladies Cup.

La final repitió el duelo de 2024, donde Palmeiras también se impuso.

El Campeonato Paulista Femenino es uno de los torneos estatales más competitivos de Brasil, organizado por la Federación Paulista de Fútbol.

Con esta conquista, Palmeiras consolida su posición en el fútbol femenino brasileño, con un plantel que incluye jugadoras internacionales.