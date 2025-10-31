Joven colombiana muere tras participar en un reto de alcohol en una discoteca

María José Ardila, una joven de 23 años y madre de un bebé de 10 meses, murió el reciente jueves en Cali, Colombia, tras participar en un reto de consumo rápido de alcohol en la discoteca Sagsa.

La joven, estudiante de ingeniería agroindustrial, celebraba el cumpleaños de una amiga, el pasado sábado, cuando aceptó el desafío.

Reto de alcohol debía completarse en diez minutos

El reto consistía en ingerir múltiples bebidas en diez minutos, incluyendo ocho shots de tequila, una cerveza en fondo blanco y 13 segundos bebiendo aguardiente sin derramarlo, relató su padre Andrés Ardila a medios locales. “Es una locura, se trata de beber cinco o seis botellas en minutos”, indicó.

Añadió que faltando pocos tragos, María José vomitó, broncoaspiró y se desmayó, quedando sin respiración por 17 minutos durante el traslado inicial, según el testimonio familiar.

Amigos y asistentes la llevaron en taxi a un centro médico, ya que el establecimiento no proporcionó atención inmediata ni ambulancia, denunció Ardila.

Atención médica y confirmación de la muerte

En la clínica, fue reanimada e intubada tres veces, pero los médicos diagnosticaron muerte cerebral irreversible, lo que llevó a la familia a decidir la desconexión el 30 de octubre tras días en UCI.

El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, confirmó que ingresó en estado crítico con paro cardiorrespiratorio, vinculado al consumo excesivo.

La joven, casada y con planes de mudarse a Estados Unidos para reunirse con su esposo, no había consumido alcohol recientemente, enfatizó su padre. Además, dejó en la orfandad a una bebé de 10 meses.

El festejo era por una amiga

Tras la circulación de diversas informaciones, Andrés Ardila aclaró que no se trataba de la celebración de cumpleaños de su hija.

Aclaró que la joven había sido invitada a compartir una velada para celebrar el onomástico de una amiga. “El cumpleaños de ella fue el 28 de octubre, y el día anterior cumplía años una amiga suya”, indicó el padre de la joven.

“Fueron a comer y después los invitaron a un bar en Cali, donde realizan un concurso que consiste en tomar grandes cantidades de licor”, mencionó.

Medidas tras el mortal desafío de alcohol

La Alcaldía de Cali anunció inspecciones en bares y discotecas, junto con capacitaciones en manejo de emergencias por consumo de alcohol, según un comunicado oficial de este viernes.

Mientras que la discoteca Sagsa Bar emitió un mensaje de condolencias y colaboración con autoridades, lamentando los hechos.

Andrés Ardila rechazó el comunicado de la discoteca, alegando ausencia de protocolos de primeros auxilios y que el reto continuó promoviendo pese al incidente.

La familia emprenderá acciones legales contra el establecimiento por negligencia, incluyendo homicidio culposo, según juristas consultados por Infobae.

Además, se convocó a una velatón el 1 de noviembre en el Parque de las Banderas de Cali para exigir justicia y prevención de retos similares.