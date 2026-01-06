Joven persigue a Gerard Piqué con una canción de Shakira a todo volumen luego de que él se negara a tomarse una foto con ella

Aunque Gerard Piqué se retiró del fútbol profesional hace varios años, mantiene una vinculación directa con el balompié como máximo responsable del FC Andorra. El exdefensor del FC Barcelona adquirió el club del Principado a finales de 2018, con el objetivo de llevarlo al fútbol profesional, meta que logró al alcanzar la Segunda División en 2022.

Precisamente su equipo, el FC Andorra visitó este domingo a la AD Ceuta. El encuentro terminó con victoria local por 2-1.

El episodio que se volvió viral

Más allá del resultado del partido, la atención se desplazó a un hecho ocurrido en las calles de Ceuta. Piqué, que suele viajar con el equipo en sus compromisos oficiales, fue grabado mientras caminaba por la ciudad acompañado de otras personas.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, una joven le solicitó una fotografía, a lo que el exjugador se negó. Minutos después, desde un vehículo, la mujer logró alcanzarlo y reprodujo a alto volumen una canción muy conocida de Shakira junto al productor Bizarrap, tema que ha acumulado cientos de millones de visualizaciones en YouTube y que está ampliamente asociado a la ruptura mediática entre ambos artistas.

El video muestra a Piqué caminando mientras el automóvil circula a su lado con la música sonando, escena que se compartió masivamente y generó reacciones en distintas plataformas digitales.

Piqué no reacciona a la provocación

Piqué, tapado con una capucha, ni se inmuta ante la provocación y prosigue su camino. El vídeo del momento acumula en menos de 24 horas más de un millón de visualizaciones y más de 300 comentarios.

La canción utilizada en el video se convirtió en un fenómeno global tras su lanzamiento. Esta se ha vinculado de forma reiterada al fin de la relación entre Piqué y Shakira, uno de los episodios más comentados del ámbito del entretenimiento en los últimos años.