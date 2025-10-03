Juan Carlos Pérez se pronuncia sobre el caso Cabezas y Bedoya en El Nacional

El entrenador Juan Carlos Pérez, director técnico de El Nacional, se pronunció este jueves 2 de octubre de 2025 en Quito sobre la situación de David Cabezas y Anthony Bedoya, futbolistas que denunciaron amenazas ante la Fiscalía y que actualmente no forman parte de las convocatorias del equipo debido a su proceso de desvinculación contractual.

La palabra del técnico

Durante una rueda de prensa, Pérez confirmó que ambos jugadores continúan asistiendo a los entrenamientos, aunque no son considerados en la nómina oficial. “David Cabezas y Anthony Bedoya están asistiendo normalmente a su lugar de trabajo hasta que se solucione su situación. Por ahora no pueden ser tomados en cuenta”, indicó el estratega.

El DT expresó su preocupación por el contexto en el que se encuentran sus dirigidos. “Espero de todo corazón que arreglen su estado contractual. No debe ser agradable ser amenazado”, señaló, aunque evitó profundizar en los detalles del caso. “Yo no estoy permitido hablar del tema”, concluyó de forma tajante. Los jugadores no estuvieron presentes en el último partido de El Nacional frente a Mushuc Runa, donde el cuadro militar cayó goleado 0-5. Según reportes, tanto el portero como el defensor se habrían entrenado de manera diferenciada mientras avanzaban las diligencias legales.

Obstáculos en la desvinculación

El futuro de Cabezas y Bedoya depende de acuerdos contractuales con el club. En el caso del arquero, la rescisión de contrato asciende a 500 mil dólares, más una deuda de 120 mil dólares en sueldos atrasados, lo que complica su salida. Por su parte, Anthony Bedoya mantiene vínculo laboral con El Nacional hasta fin de año.

Hasta ahora, no se ha concretado un acuerdo definitivo, pese a que estaba prevista una reunión entre directiva y jugadores la semana pasada, la cual se suspendió. Fuentes cercanas al club señalaron que Cabezas no desea abandonar la institución, lo que añade un obstáculo adicional para resolver la desvinculación. Mientras tanto, los trámites se mantienen en espera de nuevas conversaciones.

¿Por qué se van los Cabezas y Bedoya?

El periodista Stalin Cobeña informó que la decisión de Cabezas y Bedoya se debe a “llamadas incómodas” recibidas en las últimas semanas, lo que derivó en la presentación de una denuncia en la Fiscalía. Los futbolistas señalaron que estas amenazas afectarían directamente su continuidad en el equipo.

La controversia surge en un contexto delicado para el fútbol ecuatoriano. La LigaPro mantiene investigaciones sobre presuntos casos de amaño de partidos y apuestas ilegales, que han impactado principalmente a clubes de la Serie B, aunque rumores apuntan a situaciones similares en la máxima categoría. Cabezas y Bedoya se suman a una lista de jugadores que han denunciado problemas extradeportivos, lo que enciende las alarmas sobre la seguridad y estabilidad en los clubes nacionales.