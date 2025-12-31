COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Latinoamérica

Falleció Juan Pedro Franco, exrécord Guinness como el hombre más obeso del mundo

A inicios de 2025, su peso se reportaba en alrededor de 402 libras, gran parte correspondiente a exceso de piel.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Juan Pedro Franco, el mexicano que en 2017 obtuvo el récord Guinness como el hombre más obeso del mundo al registrar cerca de 595 kilogramos,
Juan Pedro Franco, obtuvo el récord Guinness como el hombre más obeso del mundo en el 2017.
Juan Pedro Franco, el mexicano que en 2017 obtuvo el récord Guinness como el hombre más obeso del mundo al registrar cerca de 595 kilogramos,
Juan Pedro Franco, obtuvo el récord Guinness como el hombre más obeso del mundo en el 2017.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Juan Pedro Franco, el mexicano que en 2017 obtuvo el récord Guinness como el hombre más obeso del mundo al registrar cerca de 595 kilogramos, falleció a los 41 años. Su muerte se dio en su estado natal de Aguascalientes, en México, debido a una infección renal que derivó en complicaciones sistémicas graves. La noticia la  confirmó su médico tratante, José Antonio Castañeda, mediante un comunicado.

El deceso ocurrió mientras Franco se encontraba hospitalizado, según detalló el especialista. En 2017, con 32 años, Franco alcanzó notoriedad internacional al ser reconocido por Guinness World Records como la persona viva con mayor peso registrado. En aquel entonces pesaba 1.633 libras, lo que lo mantuvo postrado en cama durante varios años debido a complicaciones asociadas a la obesidad mórbida.

Juan Pedro Franco perdió más de la mitad de peso

Bajo la supervisión del doctor Castañeda, inició un tratamiento integral que incluyó dieta mediterránea y dos cirugías bariátricas: una manga gástrica y un bypass gástrico. Estas intervenciones lograron una reducción del 49% de su peso inicial, permitiéndole recuperar movilidad. Con ello  pudo caminar nuevamente y retomar actividades cotidianas como conducir.

A inicios de 2025, su peso se reportaba en alrededor de 402 libras, gran parte correspondiente a exceso de piel. En 2020, Franco superó un contagio de Covid-19, pese al alto riesgo que representaba su historial clínico. Aquello evidenció los avances en su proceso de recuperación. Su caso ganó visibilidad global a través de medios y documentales, destacando los desafíos de la obesidad extrema.

La obesidad afecta a un porcentaje elevado de la población

El doctor Castañeda describió el tratamiento como un proceso “complejo y desafiante” que contribuyó a visibilizar la obesidad como una enfermedad grave. En su comunicado, el médico expresó condolencias a la familia y resaltó la perseverancia y resiliencia de Franco. Su historia motivó a muchas personas a enfrentar problemas de salud similares.

México enfrenta un alto índice de obesidad, posicionándose entre los países con mayor prevalencia mundial, según datos de organizaciones internacionales de salud. Casos como el de Franco ilustran las complicaciones asociadas, incluyendo riesgos cardiovasculares, renales y respiratorios. La obesidad mórbida afecta a un porcentaje significativo de la población adulta, impulsando campañas de prevención y acceso a tratamientos bariátricos.

El fallecimiento de Juan Pedro Franco cierra un capítulo marcado por su lucha personal contra la enfermedad, que lo convirtió en un referente de superación en el ámbito médico y público.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Falleció Juan Pedro Franco, exrécord Guinness como el hombre más obeso del mundo

Sicarios asesinaron a un hombre en el parqueadero de un centro comercial en Machala

Malasia y Ocean Infinity reanudan la búsqueda del vuelo MH370 tras más de una década

Esposos en estado crítico tras ser baleados por sicarios en el barrio Las Vegas, en Manta

Allanan sede de la AFA por presunta malversación y lavado de dinero

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Falleció Juan Pedro Franco, exrécord Guinness como el hombre más obeso del mundo

Sicarios asesinaron a un hombre en el parqueadero de un centro comercial en Machala

Malasia y Ocean Infinity reanudan la búsqueda del vuelo MH370 tras más de una década

Esposos en estado crítico tras ser baleados por sicarios en el barrio Las Vegas, en Manta

Allanan sede de la AFA por presunta malversación y lavado de dinero

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sicarios asesinaron a un hombre en el parqueadero de un centro comercial en Machala

Malasia y Ocean Infinity reanudan la búsqueda del vuelo MH370 tras más de una década

Esposos en estado crítico tras ser baleados por sicarios en el barrio Las Vegas, en Manta

Allanan sede de la AFA por presunta malversación y lavado de dinero

Policía detuvo a cinco sospechosos por secuestro y también el robo de un vehículo en Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO