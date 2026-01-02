COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Sociedad

Jubilados del IESS recibirán aumento en sus pensiones desde enero de 2026: cuánto subirán

Los jubilados del IESS recibirán un aumento en sus pensiones mensuales desde enero 2026 tras el incremento del salario básico unificado, mejorando la estabilidad económica y el ingreso familiar.
Desde este mes, enero de 2026, los jubilados del IESS obtendrán un aumento en sus pensiones mensuales, como consecuencia directa del ajuste del salario básico unificado. Este cambio beneficiará a miles de pensionistas en Ecuador.

El salario básico pasó de 470 a 482 dólares, lo que influye directamente en el cálculo de los montos que la seguridad social entrega a los jubilados. Este ajuste forma parte de la normativa oficial.

Jubilados del IESS pensiones 2026

La pensión jubilar del IESS se calcula con base en el promedio de los cinco mejores sueldos sobre los cuales el afiliado realizó aportes. Luego, ese promedio se multiplica por un coeficiente según los años cotizados.

De este modo, mientras mayor sea el tiempo de aportación, mayor será el valor final de la pensión. El sistema reconoce la trayectoria laboral y garantiza una pensión proporcional a las aportaciones.

Nuevos valores de pensiones para jubilados del IESS en 2026

Según la resolución C.D. 300 del IESS, para 2026 se establecen nuevos rangos oficiales en las pensiones jubilares del sistema. Estos valores se actualizan automáticamente con el incremento salarial.

La pensión mínima del IESS queda establecida en USD 241, mientras que la pensión máxima alcanza los USD 2.651. El monto máximo aplica únicamente para afiliados con tiempo máximo de aportación.

La pensión mínima corresponde a la mitad del salario básico, mientras la máxima equivale a 5,5 veces el salario básico.

Tabla de pensiones mínimas del IESS, según años de aportación (2026)

Años de aportaciones Porcentaje del salario básico Pensión mínima (USD)
Hasta 10 50% 241
De 11 a 20 60% 289,20
De 21 a 30 70% 337,40
De 31 a 35 80% 385,60
De 36 a 39 90% 433,80
40 y más 100% 482

Tabla de pensiones máximas del IESS, según años de aportación (2026)

Años de aportaciones Porcentaje del salario básico Pensión máxima (USD)
Hasta 10 250% 1.205
15 a 19 300% 1.446
20 a 24 350% 1.687
25 a 29 400% 1.928
30 a 34 450% 2.169
35 a 39 500% 2.410
40 y más 550% 2.651

Contexto de las pensiones del IESS en 2025

Para dimensionar el impacto del ajuste de 2026, es clave revisar cómo estaban las pensiones del IESS en 2025, con un salario básico unificado de USD 470. Esto permite una comparación real entre ambos periodos.

En 2025, el sistema de seguridad social también aplicó coeficientes para las pensiones según los años de aportación y los mejores sueldos promedio, cubriendo rangos mínimos y máximos establecidos por la normativa.

Tabla de pensiones mínimas y máximas del IESS (2025)

Años de aportaciones Pensión mínima (USD) Pensión máxima (USD)
Hasta 10 años 235 1.175
11 a 20 años 282 1.410
21 a 30 años 329 1.645
31 a 35 años 376 1.880
36 a 39 años 423 2.350
40 años o más 470 2.585

Salario básico en Ecuador sube a USD 482 en 2026 y redefine pagos laborales

Impacto del nuevo salario básico en los jubilados del IESS

El incremento del salario básico unificado fortalece de forma directa los ingresos de los jubilados que perciben las pensiones más bajas. Este ajuste mejora su capacidad de compra y estabilidad económica familiar.

La actualización también logra coherencia entre salarios, aportes y pensiones, permitiendo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sostener el equilibrio financiero de su sistema previsional.

Bono de Desarrollo Humano: cómo acceder al apoyo de hasta USD 150 mensuales que da el Gobierno de Ecuador

