Hace 6 meses
Mundo
Estados Unidos

Jueza de Florida sentencia a muerte a hombre que asesinó a su novia por negarse a abortar

Una jueza de Florida, Estados Unidos, sentenció a muerte a Donovan Faison por el asesinato premeditado de su novia embarazada Kaylin Fiengo, motivado por su negativa a abortar.
El ahora sentenciado tenía 23 años cuando asesinó a su novia.
Una jueza del condado de Seminole, en Florida, Estados Unidos, sentenció a muerte a Donovan L. Faison, de 26 años, por el asesinato en primer grado de su novia Kaylin Fiengo.

El hecho se dio el 11 de noviembre de 2022, la joven tenía 18 años y estaba embarazada. Su negativa a interrumpir la gestación motivó su crimen, determinaron las autoridades. La sentencia se dictó el reciente 5 de diciembre.

Asesinó a su novia en un parque

El pasado 27 de octubre, Faison fue declarado culpable por un jurado de asesinato en primer grado con arma de fuego, homicidio de un niño no nacido y allanamiento de morada con arma de fuego, según la Oficina del Fiscal Estatal del 18º Circuito Judicial.

El crimen tuvo lugar en el Coastline Park de Sanford, donde Faison atrajo a Fiengo hasta su vehículo, un Nissan Versa, y le disparó en la cabeza mientras ella se encontraba sentada en el interior.

La policía de Sanford descubrió el cuerpo de Fiengo esa misma noche, tras rastrear su ubicación mediante su iPhone. Una amiga de la víctima confirmó que Fiengo había acudido al parque para reunirse con Faison, pero no regresó.

Quería obligarla a abortar

Durante el proceso judicial, la fiscalía presentó mensajes de texto que revelaban la ira de Faison ante el embarazo de Fiengo. Al recibir una foto de dos pruebas de embarazo positivas, él la acusó de mentir y respondió con “Abortion!!!” (aborto).

Posteriormente, le compró Plan B (anticonceptivo de emergencia), pero al negarse ella a tomarlo, insistió en un aborto.

En un mensaje a un amigo, Faison expresó su intención de “crop her out” (sacarla de su vida), lo que la fiscalía interpretó como evidencia de premeditación.

Los fiscales, incluyendo al asistente Stewart Stone, describieron el acto como “frío, calculado y premeditado”, un “asesinato estilo ejecución”. Faison, quien convivía con otra mujer que sospechaba de infidelidad y con quien tenía un hijo, sintió presión para eliminar el embarazo, según los argumentos del juicio.

Sentenciado a muerte

La fase de pena inició días después de la culpabilidad, culminando el 30 de octubre de 2025 con una recomendación de pena de muerte por un jurado con votación de 11-1.

La jueza de circuito Donna Goerner impuso la sentencia el 5 de diciembre de 2025 en una audiencia en Sanford, considerando la naturaleza agravante del crimen.

Familiares de Fiengo, como su madre Sarah Schweickert y su tía Tatiana Fiengo, ofrecieron declaraciones de impacto.

Schweickert describió a su hija como “vivaz, amorosa, divertida y cariñosa”, destacando su rol como madre de un bebé de 10 meses y hermana mayor. “No hay palabras que capturen el dolor de perder a tu hija por asesinato”, afirmó. Tatiana Fiengo expresó alivio: “Hemos esperado mucho tiempo por esto”.

Faison, de 23 años al momento del crimen, enfrenta ahora apelaciones posibles. Miembros de su familia testificaron solicitando cadena perpetua en lugar de la pena capital.

Un caso similar en Ecuador

Este caso recuerda al crimen de la joven manabita Ariana Jiménez, cuyo cadáver fue hallado en octubre de 2024, tras cuatro meses del reporte de su desaparición.

Al momento de su desaparición y asesinato, la mujer estaba embarazada de su primer hijo, por lo que su entonces pareja le había exigido un aborto.

Óscar E., su asesino según la justicia ecuatoriana, fue sentenciado a 22 años de prisión. (13).

