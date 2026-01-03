Juguetes con luz láser pueden quemar la retina sin que los niños sientan dolor

La especialista española en visión Ainhoa de Federico advirtió que algunos juguetes con luz láser y de proyectiles pueden causar daño en la mácula y la retina en menores, por lo que pidió reforzar la supervisión y comprobar el cumplimiento de normativas de seguridad.

En su aviso incluyó punteros, “espadas” y pistolas de juguete con mirilla láser. Indicó que la exposición puede generar lesiones retinianas sin dolor inmediato, lo que retrasa la detección del daño.

La Academia Estadounidense de Oftalmología explica que el ojo concentra el haz en la retina, volviéndola especialmente vulnerable. También señala que los láseres azules y violetas pueden ser más peligrosos porque el ojo es menos sensible a esos colores y reacciona más tarde.

Láser en juguetes: qué se sabe sobre el riesgo ocular

El riesgo se centra en la retina, incluida la mácula, responsable de la visión central. Por ello, entidades médicas recomiendan evitar que niños usen dispositivos que emitan láser y nunca dirigir el haz hacia la cara.

La advertencia se amplía a juguetes que disparan dardos o balines. La Academia Estadounidense de Oftalmología informa que estos impactos pueden causar abrasiones, sangrado intraocular, cataratas y aumento de la presión intraocular, con posible pérdida visual.

En investigación clínica sobre “blasters” de espuma y otros proyectiles se han descrito hemorragias intraoculares, lesiones del iris, casos de hipertensión ocular y lesiones retinianas; en casos graves, rotura del globo ocular.

Proyectiles y fuegos artificiales: lesiones que llegan a urgencias

Sobre fuegos artificiales, estudios médicos describen lesiones oculares por mecanismos térmicos y mecánicos, con casos atendidos en servicios de urgencias. La recomendación general es que solo los manipulen adultos y con medidas de seguridad.

Si estos productos ya están en casa, las guías de prevención citan reducir el juego sin supervisión, guardarlos fuera del alcance de niños pequeños cuando no se usan y considerar protección ocular en actividades con proyectiles, ya que las lesiones pueden requerir atención inmediata y seguimiento.

De Federico añadió revisar juguetes giratorios y aristas o piezas que puedan golpear el ojo. Ante un accidente, pidió acudir de inmediato a Urgencias oftalmológicas y completar las revisiones indicadas para descartar daños internos.

Cómo identificar un juguete más seguro: claves verificables

En la Unión Europea, la Comisión Europea recuerda que los juguetes deben llevar marcado CE, la declaración del fabricante de que cumple requisitos esenciales de seguridad, y que existen procedimientos de evaluación de conformidad.

Antes de comprar, revise el etiquetado (fabricante/importador, advertencias, instrucciones y edad recomendada) y siga las indicaciones de montaje y uso. Estas comprobaciones, junto con supervisión adulta, son medidas de seguridad de juguetes aplicables en casa.

Si tras mirar un láser o recibir un impacto aparece visión borrosa o molestia persistente, se recomienda valoración médica rápida, aunque no haya signos externos evidentes.