Junior Sornoza sufre lesión muscular y queda fuera del cierre de la LigaPro 2025

Independiente del Valle confirmó este lunes que Junior Sornoza sufrió una lesión muscular en el muslo posterior derecho durante el entrenamiento del domingo, quedando fuera por varias semanas y perdiéndose el cierre del hexagonal final de la LigaPro 2025, justo cuando el equipo puede coronarse bicampeón ante Liga de Quito.

El club emitió un parte médico oficial indicando que el volante de 31 años ya inició el proceso de rehabilitación y readaptación deportiva, pero “no estará disponible las próximas semanas”. Fuentes del cuerpo médico filtraron que el regreso del jugador se proyecta recién para el año 2026.

La lesión se produjo en la última práctica antes del viaje a Quito, donde los Rayados visitarán el viernes a Liga de Quito en el Estadio Rodrigo Paz Casa de la Selección. Un triunfo albiazul confirmaría matemáticamente el segundo título consecutivo de Independiente del Valle.

Contexto del liderato y el partido clave

Tras el empate 0-0 del domingo 23 de noviembre ante Orense SC en el Estadio Banco de Guayaquil, Independiente del Valle mantiene 12 puntos de ventaja sobre Liga de Quito y Barcelona SC cuando restan 12 por disputar. Los negriazules también poseen +10 de diferencia de gol respecto a los albos, lo que les permite depender de sí mismos.

Sin embargo, un empate en el Rodrigo Paz no bastaría para cantar campeón, ya que la diferencia de puntos seguiría siendo 12 con solo 9 en juego en las tres fechas restantes.

El peso de la ausencia de Sornoza

Junior Sornoza, capitán y principal creador del equipo, acumula en 2025 un total de 40 partidos oficiales: 25 en LigaPro, 6 en Copa Libertadores, 5 en Copa Sudamericana, 3 en Copa Ecuador y 1 en Serie B (con Independiente Juniors). Registra 5 goles y 5 asistencias en todas las competiciones.

Reorganización forzada en el mediocampo

El técnico Javier Rabanal deberá rearmar el mediocampo sin su referente creativo. Entre las opciones que maneja el cuerpo técnico están Joao Ortiz, Patrik Mercado, Kendry Páez o Jeison Medina como posibles reemplazantes en la generación de juego.

Independiente del Valle entrenará martes y miércoles en Quito antes del trascendental duelo del viernes 28 de noviembre ante Liga de Quito, donde buscará el punto que falta (o los tres) para festejar el bicampeonato sin su jugador más influyente.