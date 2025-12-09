Justicia allana sede de AFA y 17 clubes por investigación a financiera Sur Finanzas

La Justicia federal de Lomas de Zamora ordenó este 9 de diciembre de 2025 alrededor de 33 allanamientos simultáneos en la sede central de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Viamonte, el predio de Ezeiza y en 17 clubes de distintas categorías. Esto en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal contra la financiera Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo y vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Los procedimientos, a cargo del juez federal Luis Armella y ejecutados por la Policía Federal Argentina, buscan documentación contable, dispositivos electrónicos y registros relacionados con contratos de sponsor y posibles préstamos otorgados por la empresa a las instituciones futbolísticas.

Entre los clubes allanados figuran Independiente, Racing Club, San Lorenzo, Banfield, Barracas Central, Argentinos Juniors, Platense, Deportivo Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Acassuso y Brown de Adrogué, entre otros.

Los allanamientos en detalle

Los operativos comenzaron en las primeras horas de la madrugada y se realizaron de manera simultánea para evitar la destrucción de pruebas. Fuentes judiciales indicaron que se secuestraron documentos, computadoras y elementos que permitan reconstruir el flujo de fondos entre Sur Finanzas y las entidades del fútbol argentino.

La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre los clubes investigados, con el objetivo de determinar si existieron maniobras irregulares, como el otorgamiento de préstamos que se cobraban mediante derechos de televisación, publicidad o acuerdos comerciales.

Sur Finanzas, que en 2024 fue patrocinador oficial de la Liga Profesional y de la selección argentina, enfrenta acusaciones por movimientos sospechosos detectados por la Dirección General Impositiva (DGI), que en noviembre presentó una denuncia por una presunta evasión superior a 800.000 millones de pesos (unos 550 millones de dólares).

Investigación por irregularidades

La causa se inició a partir de denuncias por presuntas irregularidades en operaciones financieras que involucran a personas y sociedades con limitada capacidad económica, pero que movilizaron grandes sumas a través de la plataforma de Sur Finanzas.

Investigadores sospechan que la financiera pudo haber actuado como intermediaria en circuitos que facilitaron el lavado de activos, utilizando contratos con clubes como vehículo para colocar fondos.

Anteriormente, se habían realizado allanamientos en la sede central de Sur Finanzas y en domicilios relacionados, donde se incautó documentación y se congelaron cuentas.

Reacción de uno de los clubes

El Club Atlético Excursionistas, uno de los allanados, emitió un comunicado oficial tras el procedimiento. La institución aclaró que se requirió documentación en el marco de la investigación a Sur Finanzas y enfatizó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”.

Agregaron que el convenio se celebró “en los términos habituales” para sostener actividades deportivas y sociales, y negaron “cualquier tipo de relación societaria, financiera ni administrativa” con la empresa. Excursionistas se puso a disposición de la Justicia para colaborar con la pesquisa.

Los allanamientos representan un avance significativo en la causa, que busca esclarecer los vínculos entre la financiera y el ámbito del fútbol argentino profesional y de ascenso.