Justicia de Estados Unidos define este 8 de enero el futuro migratorio de José Serrano

La justicia de Estados Unidos retomará este jueves 8 de enero de 2026 la audiencia migratoria contra José Serrano, exministro de Gobierno de Ecuador, detenido desde el 7 de agosto de 2025. El proceso avanza bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Centro de Procesamiento Krome, ubicado en Miami.

La diligencia estará presidida por la jueza Romy Lerner.

Inicialmente, el tribunal programó la audiencia para noviembre de 2025, pero reprogramó la fecha por razones procesales.

Audiencia migratoria de José Serrano en Estados Unidos

La audiencia resulta clave para definir el estatus migratorio de José Serrano en Estados Unidos. Durante la diligencia, la defensa presentará argumentos y documentación para sustentar un temor creíble de retorno a Ecuador, con el objetivo de frenar una deportación inmediata.

En paralelo, los representantes del Gobierno estadounidense expondrán presuntas irregularidades en su permanencia legal, situación que motivó la detención y la apertura formal del proceso migratorio ante la corte.

La jueza Lerner podrá emitir su decisión al finalizar la audiencia o mediante un pronunciamiento escrito posterior, conforme a los tiempos judiciales establecidos.

Defensa sostiene cumplimiento de obligaciones migratorias

La defensa técnica ha insistido en que José Serrano cumplía con todas sus obligaciones migratorias mientras residía en territorio estadounidense. Según sus abogados, el exfuncionario contaba con permiso de trabajo vigente, licencia para conducir y declaraciones tributarias al día.

Además, la defensa subrayó que Serrano no registra antecedentes penales en Estados Unidos y que solicitó asilo político pocos meses después de su llegada, condición que refuerza su solicitud de protección migratoria.

Serrano ejerció cargos de alto perfil político en Ecuador: ministro del Interior, ministro de Justicia y presidente de la Asamblea Nacional, antecedentes que la defensa considera relevantes dentro del análisis del caso.

Posible deportación y proceso judicial en Ecuador

Si la jueza ordena la deportación, José Serrano enfrentará en Ecuador una orden de prisión preventiva. La justicia ecuatoriana lo investiga por su presunta participación como autor intelectual en el asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023.

El proceso involucra a otros procesados y permanece abierto en instancias judiciales ecuatorianas. La decisión migratoria en Estados Unidos no analiza el fondo penal, pero sí impacta directamente en el destino inmediato del exministro.

El fallo final definirá si Serrano permanece en EE.UU. bajo un amparo migratorio o si queda sujeto a una orden de deportación hacia Ecuador. (07)