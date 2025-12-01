Justicia prohíbe a ONG estadounidense contactar pueblos en aislamiento voluntario en el Yasuní

Una jueza de la Unidad Judicial Civil de Quitumbe, Rocío Ayala, declaró el viernes 28 de noviembre la vulneración de derechos fundamentales de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane. La magistrada prohibió de manera inmediata y permanente a la organización religiosa estadounidense Come to the Rainforest (Ven a la selva tropical) (CTTR) realizar cualquier intento de contacto, sobrevuelo con fines de acercamiento o prestación de servicios logísticos en la zona intangible del Parque Nacional Yasuní.
De acuerdo con diario El Universo, la sentencia acoge la acción de protección presentada por el colectivo ambientalista YASunidos, que denunció que representantes de CTTR facilitaron donaciones en rutas de caza y planificaron acercamientos con fines evangelizadores.
Acciones de CTTR calificadas como “contacto forzoso”
En su fallo oral, la jueza Ayala determinó que estas actividades violan derechos constitucionales y convencionales como la autodeterminación, el no contacto forzoso, la vida, la integridad personal y cultural, la salud y el territorio. Los derechos están reconocidos en la Constitución de Ecuador, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La resolución prohíbe expresamente a CTTR y sus representantes realizar cualquier contacto directo o indirecto. Asimismo, efectuar sobrevuelos con fines de acercamiento y prestar servicios aéreos o logísticos que faciliten intervenciones en la zona de aislamiento voluntario.
Zona intangible del Yasuní protege a Tagaeri
Taromenane desde 1999
El Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, alberga la zona intangible Tagaeri-Taromenane. Esta fue creada en 1999 y ampliada en 2007 para garantizar la supervivencia de estos pueblos que han decidido permanecer sin contacto con la sociedad. Expertos advierten que cualquier interacción no consentida aumenta el riesgo de enfermedades, conflictos violentos y pérdida cultural.
YASunidos, colectivo impulsor de la consulta popular de 2023 para mantener el crudo del bloque ITT bajo tierra, celebró la decisión y anunció que vigilará el cumplimiento estatal de la política de no contacto. Recordó que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos ya había advertido formalmente a CTTR.
Fiscalía investiga posibles delitos penales contra representantes de la ONG
La magistrada señaló la existencia de un proceso penal abierto en la Fiscalía General del Estado. El objetivo es determinar eventuales responsabilidades penales de los representantes de la fundación. Come to the Rainforest, liderada por la estadounidense Karen Duffy y con operaciones en Ecuador desde 2010. Se presenta como entidad dedicada al ecoturismo, educación y atención de necesidades básicas de comunidades indígenas. Hasta el momento no ha emitido pronunciamiento oficial sobre la sentencia.
La resolución judicial se inscribe en un contexto de múltiples acciones legales relacionadas con el Yasuní. Entre ellas demandas contra el Estado por incumplir la consulta popular de 2023 y los informes del Consejo de Participación Ciudadana. Allí se reconocen persistentes violaciones a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.