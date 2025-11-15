COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol Segunda Categoría

Juventud Italiana fue el último eliminado del Ascenso Nacional a manos de Mineros SC; así queda la llave de semifinales

El elenco mantense no pudo forzar los penales y dejó que Mineros avance para medir a Cuenca Jr.
•‎

2 minutos de lectura
Jugadores de Juventud Italiana abandonan con evidente decepción el campo de juego tras quedar eliminados.
Jugadores de Juventud Italiana abandonan con evidente decepción el campo de juego tras quedar eliminados.

Juventud Italiana de Manta igualó 1-1 contra Mineros en el estadio Jocay en el partido de vuelta de los cuartos de finales y quedó eliminado del Torneo de Ascenso Nacional. Mineros accedió a semifinal al ganar en el global 2-3 y se enfrentará a Cuenca Juniors que eliminó a Astilleros tras ganarle en el global 2-1.

A los 67′ Juan González anotó para los visitantes, mientras que Jefferson Medina dos minutos después (69′) puso el empate para Juventud Italiana, equipo que quedó campeón de Manabí y que el próximo año jugará la Copa Ecuador.

Jorge Luis Palacios, en los minutos adicionales, tuvo la oportunidad de marcar el gol del triunfo y forzar a los penales, pero cabeceó desvíado. En la agonía del encuentro, los mantenses insistiero, pero la eficacia les falló para concretar la victoria.

resultados ascenso
Así quedaron los partidos de vuelta de cuartos de finales y el global. El Diario.

Semifinales de Ascenso quedaron listas

Con la caída de Juventud Italiana, el campeonato de Segunda Categoría tiene listas sus semifinales. Solo un equipo de Manabí queda en carrera y es Liga de Portoviejo, elenco que empató 1-1 contra Guaranda FC, pero que gracias a su victoria contundente de 3-0 en el estadio Reales Tamarindos, definió su continuidad en el torneo.

ascenso 1
Llaves de cuartos de final del Ascenso Nacional. El Diario.

Las fechas y horarios para las semifinales del Ascenso Nacional todavía no están definidas. La Federación Ecuatoriana de Fútbol es la encargada de informar la planificación de los cruces y lo hará en los próximos días. Lo que sí se sabe es que Liga de Portoviejo cierra de local por su mejor ubicación en la tabla de rendimiento (29), ya que Aampetra está en la casilla 34.

Cuenca Juniors también cierra los cruces ante Mineros SC en Cuenca por su buena colocación en la tabla sumativa informada por la FEF previo al inicio de los Play-Offs del Ascenso Nacional. Se espera un cierre emocionante en la Segunda Categoría por lo mostrado en el cruce de cuartos de final.

