Kast llega este lunes a Ecuador para reunirse con Noboa y tratar migración, seguridad y comercio

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegará a Ecuador este lunes y sostendrá el martes, en Quito, una reunión oficial con el presidente Daniel Noboa para dialogar sobre migración, seguridad y desarrollo comercial, informó la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Agenda bilateral y objetivos del encuentro

La OPE precisó que la visita contempla reuniones con autoridades ecuatorianas y representantes del sector empresarial, con el propósito de fortalecer la relación bilateral y explorar mecanismos de cooperación en áreas consideradas prioritarias para ambos gobiernos. El encuentro principal se realizará en la capital ecuatoriana y forma parte de una agenda de acercamiento regional previa a la toma de posesión del mandatario chileno.

De acuerdo con la información oficial, los temas centrales del diálogo serán la crisis migratoria en la región, los desafíos de seguridad asociados al crimen organizado transnacional y las oportunidades para dinamizar el comercio entre Ecuador y Chile. En ese marco, se prevé el intercambio de criterios sobre cooperación técnica y coordinación institucional.

La visita se inscribe en la estrategia del presidente electo de consolidar alianzas regionales antes de asumir el cargo, con énfasis en países de América del Sur. La OPE señaló que estos acercamientos buscan establecer canales de comunicación tempranos y una hoja de ruta para el trabajo conjunto.

Contexto político y resultados electorales

Kast obtuvo la victoria en la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre, al alcanzar 58,1 % de los votos, frente a la candidata de izquierda Jeannette Jara. Tras el resultado, distintos mandatarios de la región expresaron mensajes de felicitación; entre ellos, Noboa, quien destacó el inicio de una nueva etapa para Chile y el entorno regional.

En el plano programático, el presidente electo ha reiterado que su administración priorizará políticas de control migratorio, medidas de seguridad de alta intensidad y acciones para impulsar el crecimiento económico. Estos lineamientos explican la inclusión de migración, seguridad y comercio como ejes del encuentro en Quito.

Desde el Gobierno ecuatoriano no se han detallado aún los acuerdos específicos que podrían surgir del diálogo; sin embargo, se confirmó la participación de actores del sector productivo para evaluar iniciativas comerciales y vínculos empresariales.

Segundo viaje de José Antonio Kast

La visita a Ecuador será el segundo viaje internacional del presidente electo, luego de su reciente encuentro con el mandatario argentino Javier Milei en Buenos Aires. La agenda exterior continuará en enero, cuando tiene previsto viajar a Perú para reunirse con el presidente José Jeri, según adelantó la OPE.

Analistas regionales han señalado que esta secuencia de encuentros apunta a articular posiciones comunes en temas transversales, en un contexto marcado por flujos migratorios y desafíos de seguridad compartidos. No obstante, las autoridades han enfatizado que los acercamientos se mantienen en el plano institucional.

El ascenso de Kast también representa un hito político en Chile, al convertirse en el primer mandatario identificado con el pinochetismo que llegará al Palacio de La Moneda desde el retorno a la democracia, un elemento que añade atención regional a su agenda internacional inicial.