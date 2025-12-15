Katy Perry y Justin Trudeau disfrutan la exposición mediática de su relación, según fuentes cercanas

La cantante estadounidense Katy Perry, de 41 años, y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, de 53 años, disfrutan la exposición mediática que acompaña su relación, según fuentes citadas por Page Six. Esto, tras confirmar públicamente su romance en Tokio, Japón, en el marco del Lifetimes Tour de la artista.

Katy Perry y Justin Trudeau viven un amor “real”

De acuerdo con fuentes citadas por Page Six, Justin Trudeau ha asumido con naturalidad la atención que acompaña a la relación, particularmente por el contexto de la gira internacional de Katy Perry.

Según los informantes, la relación “es definitivamente real” y ambos “se gustan mutuamente”. Además, destacaron que Trudeau se encuentra cómodo con la exposición generada por su vínculo con la cantante.

Otra fuente cercana al político indicó que la relación se da después de un periodo complejo para el canadiense, quien dejó el cargo a principios de año tras presiones internas dentro del Partido Liberal y una caída sostenida en su nivel de aprobación.

El Lifetimes Tour comenzó en abril y está programado para extenderse hasta diciembre, manteniendo a la cantante en una constante actividad pública y mediática. La comodidad del ex mandatario con esta dinámica es destacada por quienes lo rodean.

La confirmación del romance

Katy Perry y Justin Trudeau hicieron oficial su relación sentimental el pasado 6 de diciembre, durante un viaje a Tokio, Japón, en un movimiento que ha disparado el interés de los medios internacionales.

La confirmación del romance, que había sido objeto de semanas de especulación, llegó a través de una publicación de Perry en su cuenta de Instagram.

La artista compartió una serie de fotografías tomadas en la capital japonesa, incluyendo un selfie con Trudeau y un video de ambos compartiendo sushi. “Tiempos de gira en Tokio y más”, escribió la intérprete de ‘Part of Me’.

Ambos pasaron por rupturas

La relación coincide con una etapa de reorganización en la vida pública y privada de Trudeau. Él es padre de tres hijos y se separó de Sophie Grégoire en 2023.

Mientras que Katy Perry confirmó su separación del actor Orlando Bloom en julio de 2025, tras nueve años. Ellos tienen una hija en común, Daisy Dove, de 5 años.

Fuentes consultadas por Page Six enfatizaron que la relación no es solo una estrategia de visibilidad, y que ambos comparten experiencias similares, como la crianza en solitario.