Hace 7 meses
Espectáculos
Confesión

Kendall Jenner responde a rumores sobre su orientación sexual y califica las especulaciones como “crueles”

Kendall Jenner rompió el silencio sobre los rumores que cuestionan su orientación sexual, cuestionó la falta de empatía en redes y dejó clara su postura personal.
Kendall Jenner aclara rumores sobre su orientación sexual y critica especulación.
Con 30 años y una carrera consolidada en la industria de la moda, Kendall Jenner ha trabajado con casas de lujo como Armani y Prada. Foto: IG kendalljenner.
Kendall Jenner aclara rumores sobre su orientación sexual y critica especulación.
Con 30 años y una carrera consolidada en la industria de la moda, Kendall Jenner ha trabajado con casas de lujo como Armani y Prada. Foto: IG kendalljenner.

La modelo y estrella de televisión Kendall Jenner habló abiertamente sobre los persistentes rumores que la señalan como lesbiana. Durante una reciente entrevista, cuestionó el tono de las especulaciones y las calificó como crueles y poco empáticas.

La integrante del clan Kardashian-Jenner abordó el tema en el programa In Your Dreams With Owen Thiele (En tus sueños con Owen Thiele). Allí expresó su incomodidad frente a una narrativa que, según explicó, carece de respeto y comprensión.

Kendall Jenner enfrenta rumores sobre su orientación sexual

Lo que realmente me molesta es la mala actitud de la gente al respecto”, declaró Jenner. Además, cuestionó la falta de sensibilidad con la que algunos abordan el tema en redes sociales.

“No es una actitud acogedora como: ‘Oye, si lo fueras, sí, únete’. No es amable. Es muy cruel”, afirmó la modelo, marcando una clara crítica al entorno digital.

Con 30 años y una carrera consolidada en la industria de la moda, Jenner ha trabajado con casas de lujo como Armani y Prada. También ejerce como embajadora de marcas globales como L’Oréal Paris.

Sobre su identidad personal, fue directa: “En resumen, a día de hoy, no lo soy”. Sin embargo, explicó que jamás ocultaría su orientación si fuera distinta.

Puedo hablar por mí misma y, conociéndome, creo que a estas alturas de mi vida, ya lo habría hecho si lo hubiera hecho”, agregó, reforzando su mensaje de autenticidad.

La presión mediática sobre su vida privada

Jenner reconoció que salir del clóset representa un proceso complejo para muchas personas. Aun así, aclaró que, en su caso, no sentiría temor de hacerlo.

Conociéndome y sabiendo cómo quiero vivir mi vida, no tendría ningún problema en serlo”, sostuvo, subrayando su visión personal sobre la libertad individual.

La protagonista de The Kardashians también rechazó la idea de que ocultaría su sexualidad por razones comerciales. Según relató, esa narrativa le resulta incomprensible.

“He visto cosas muy malas. Dicen: ‘Es malo para el negocio’, y yo: ‘¿Qué?’”, comentó, evidenciando su desconcierto frente a esos argumentos.

Parejas sentimentales de Kendall Jenner

Kendall Jenner alcanzó la fama en 2007 con el reality Keeping Up With the Kardashians (Manteniéndose al día con las Kardashian). Desde entonces, mantuvo relaciones públicas con figuras reconocidas del deporte y la música.

Entre sus parejas se mencionan Blake Griffin, Devin Booker, Harry Styles y Bad Bunny. A pesar de ello, la modelo siempre optó por proteger su intimidad.

Para mí, muchas cosas son muy especiales y sagradas, como mis amigos y mis relaciones”, declaró a la revista Vogue Australia en 2019. Además, añadió que la exposición pública suele complicar la vida personal.

En sus declaraciones más recientes, Jenner dejó abierta una reflexión final. “No creo que lo sea, pero no me cierro a las experiencias de la vida”, expresó, cerrando el tema con un llamado al respeto.

