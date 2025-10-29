Kevin Rodríguez sigue en racha goleadora y brilla con doblete en Copa belga ante Tubize

El delantero ecuatoriano Kevin Rodríguez marcó un doblete en la victoria 0-3 de Union Saint Gilloise sobre Tubize, este miércoles en los 32avos de final de la Copa de Bélgica. La ‘Rola’ el pasado domingo le anotó dos goles a Sint-Truidense por la Liga de Bélgica.

Doble festejo de Kevin Rodríguez

El primer gol de Rodríguez llegó tras una serie de rebotes dentro del área, donde el atacante giró de media vuelta y logró enviar la pelota al fondo de la red. Ya en el segundo tiempo, a los 65 minutos, la ‘Rola’ marcó su doblete. Aprovechó un balón llovido en el área rival, superó a sus marcadores con potencia y definió con un remate sutil por encima del portero.

Sint-Truidense

Estas dos anotaciones confirman la gran temporada que vive Rodríguez, sumando cuatro goles en sus últimos dos partidos entre liga y copa. Esto representa una valiosa alternativa ofensiva para su club y una inyección de confianza de cara a la próxima fecha FIFA, con Ecuador.

El tercer gol de Union Saint Gilloise lo marcó el delantero irlandés Tobi Jinadu.

Trayectoria reciente y contexto en el club

Kevin Rodríguez, ex Imbabura y destacado goleador en Ecuador, ha tenido un impacto importante desde su llegada a Union Saint Gilloise, ubicándose entre los referentes ofensivos del equipo. Su constancia y capacidad para desequilibrar se reflejan en goles decisivos que han ayudado al club a mantenerse competitivo en la Belgian Pro League y ahora en la Copa de Bélgica.

El duelo contra Tubize no solo significó avanzar en la competición nacional, sino también reafirmar el buen momento del delantero, que ha sido fundamental para el rendimiento del equipo en sus últimos compromisos. La solidez y capacidad de definición de Rodríguez le abren puertas para consolidarse como un jugador clave y seguir sumando minutos y goles en Europa.

Próximos retos y expectativas

Union Saint Gilloise sigue con firmeza su camino en ambas competiciones, con vistas a pelear en los escalones superiores tanto en liga como en copa. La efectividad goleadora de Kevin Rodríguez se convierte en un arma importante para el equipo al acercarse fases decisivas.

A nivel personal, la continuidad y el aporte goleador de ‘La Rola’ mantienen encendido el debate sobre su lugar en la selección ecuatoriana para las próximas convocatorias, dado su rendimiento y crecimiento competitivo en el ámbito internacional.