COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Espectáculos
Música

Kiruba y Kudai compartirán escenario por primera vez en Ecuador

Ecuador será el punto de encuentro de dos bandas icónicas del pop de los años 2000. Kudai y Kiruba llegan con conciertos llenos de recuerdos.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Kudai y Kiruba anuncian gira conjunta en Ecuador: un choque de pop latino que revive los hits de dos décadas.
La agrupación chilena Kudai y el grupo ecuatoriano Kiruba (foto) confirmaron dos conciertos especiales. Imagen: IG kirubaoficial.
Kudai y Kiruba anuncian gira conjunta en Ecuador: un choque de pop latino que revive los hits de dos décadas.
La agrupación chilena Kudai y el grupo ecuatoriano Kiruba (foto) confirmaron dos conciertos especiales. Imagen: IG kirubaoficial.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

En 2026, Ecuador será el escenario de uno de los reencuentros musicales más esperados por el público que creció con el pop latinoamericano

La agrupación chilena Kudai y el grupo ecuatoriano Kiruba confirmaron dos conciertos especiales que prometen revivir canciones que marcaron a toda una generación.

Los shows de Kiruba y Kudai

La productora Top Shows anunció que los espectáculos se realizarán el jueves 12 de marzo de 2026 en el Coliseo Rumiñahui de Quito y el sábado 14 de marzo en el Centro de Convenciones de Guayaquil

Ambos conciertos estarán enfocados en la nostalgia, el recuerdo y la conexión directa con el público.

Rolling Stone destaca a los artistas ecuatorianos que conquistan el 2025

Agrupaciones, éxitos e integrantes

Kudai arribará al país con su alineación vigente, integrada por Pablo Holman, Bárbara Sepúlveda, Tomás Manzi, Gabriela Villalba y Nicole Natalino

La banda se consolidó en la escena latina con un estilo que mezcló pop rock y letras emocionales, convirtiéndose en referente del pop juvenil de los años 2000. 

En sus presentaciones en Ecuador, el público podrá reencontrarse con temas como ‘Sin Despertar’, ‘Ya Nada Queda’, ‘Déjame Gritar’, ‘Lejos De Aquí’, ‘Morir De Amor’ y ‘Escapar’.

Además, el repertorio incluirá su sencillo más reciente ‘Karma’, lanzado en 2025.

Por su parte, Kiruba, uno de los grupos más emblemáticos del pop nacional, se presentará con su formación original, conformada por María José Blum, Cecilia Calle, Mariela Nazareno, Diana Rueda y Gabriela Villalba.

La banda surgió en 2003 tras el reality ‘Popstars’ y rápidamente se convirtió en un fenómeno musical en Ecuador.

Durante los conciertos, Kiruba interpretará temas que definieron su identidad musical. Entre ellos destacan como ‘Quisiera’, ‘Mirando como un bobo’, ‘Me pierdo’, ‘Me quedo contigo’, canciones que marcaron una época dentro del pop ecuatoriano.

Kiruba y Kudai: para saber

Trascendió que en todas las presentaciones la ecuatoriana Gabriela Villalba actuará con ambas agrupaciones. La artista quiteña también es parte del proyecto musical Kudai.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Kiruba y Kudai compartirán escenario por primera vez en Ecuador

Más de 319.000 ciudadanos fueron inmunizados en la segunda jornada de vacunación en Ecuador

María Sol Taranto, de Manabí, se corona como Teen Ecoturismo Internacional en República Dominicana

Rolling Stone destaca a los artistas ecuatorianos que conquistan el 2025

Daniel Noboa recibirá a José Antonio Kast, presidente electo de Chile, en cita clave sobre seguridad y comercio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Kiruba y Kudai compartirán escenario por primera vez en Ecuador

Más de 319.000 ciudadanos fueron inmunizados en la segunda jornada de vacunación en Ecuador

María Sol Taranto, de Manabí, se corona como Teen Ecoturismo Internacional en República Dominicana

Rolling Stone destaca a los artistas ecuatorianos que conquistan el 2025

Daniel Noboa recibirá a José Antonio Kast, presidente electo de Chile, en cita clave sobre seguridad y comercio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Más de 319.000 ciudadanos fueron inmunizados en la segunda jornada de vacunación en Ecuador

María Sol Taranto, de Manabí, se corona como Teen Ecoturismo Internacional en República Dominicana

Rolling Stone destaca a los artistas ecuatorianos que conquistan el 2025

Daniel Noboa recibirá a José Antonio Kast, presidente electo de Chile, en cita clave sobre seguridad y comercio

Alma Palma y Shaddai Guzmán conquistan medallas en el Sudamericano Juvenil de Ajedrez en Cali

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO