Kiruba y Kudai compartirán escenario por primera vez en Ecuador

En 2026, Ecuador será el escenario de uno de los reencuentros musicales más esperados por el público que creció con el pop latinoamericano.

La agrupación chilena Kudai y el grupo ecuatoriano Kiruba confirmaron dos conciertos especiales que prometen revivir canciones que marcaron a toda una generación.

Los shows de Kiruba y Kudai

La productora Top Shows anunció que los espectáculos se realizarán el jueves 12 de marzo de 2026 en el Coliseo Rumiñahui de Quito y el sábado 14 de marzo en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

Ambos conciertos estarán enfocados en la nostalgia, el recuerdo y la conexión directa con el público.

Agrupaciones, éxitos e integrantes

Kudai arribará al país con su alineación vigente, integrada por Pablo Holman, Bárbara Sepúlveda, Tomás Manzi, Gabriela Villalba y Nicole Natalino.

La banda se consolidó en la escena latina con un estilo que mezcló pop rock y letras emocionales, convirtiéndose en referente del pop juvenil de los años 2000.

En sus presentaciones en Ecuador, el público podrá reencontrarse con temas como ‘Sin Despertar’, ‘Ya Nada Queda’, ‘Déjame Gritar’, ‘Lejos De Aquí’, ‘Morir De Amor’ y ‘Escapar’.

Además, el repertorio incluirá su sencillo más reciente ‘Karma’, lanzado en 2025.

Por su parte, Kiruba, uno de los grupos más emblemáticos del pop nacional, se presentará con su formación original, conformada por María José Blum, Cecilia Calle, Mariela Nazareno, Diana Rueda y Gabriela Villalba.

La banda surgió en 2003 tras el reality ‘Popstars’ y rápidamente se convirtió en un fenómeno musical en Ecuador.

Durante los conciertos, Kiruba interpretará temas que definieron su identidad musical. Entre ellos destacan como ‘Quisiera’, ‘Mirando como un bobo’, ‘Me pierdo’, ‘Me quedo contigo’, canciones que marcaron una época dentro del pop ecuatoriano.

Kiruba y Kudai: para saber

Trascendió que en todas las presentaciones la ecuatoriana Gabriela Villalba actuará con ambas agrupaciones. La artista quiteña también es parte del proyecto musical Kudai.